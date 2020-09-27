抄經明顯是我們向讀者下戰書了，現在還叫人寫字還要拿起毛筆嗎？其實我們也不堅持，如果你喜歡，也可以用鉛筆或顏色筆，重點是一邊填，一邊「咬文嚼字」，一邊專注地寫字，一邊默想經文其實要跟你說什麼。這裏我要隆重宣布，打頭陣我們邀得有中大通識教育部男神之稱的劉保禧博士主持，由他挑選經文及解經。看來他也是喜歡向難度挑戰的，首講便來談孔子，應該也是對我們的讀者有信心吧。

我們的讀者，應該認得自由記者鄭美姿，她在這裏發表過好些文章和報道，由於警方修訂《警察通例》中的傳媒定義，拿記協記者證的她因而變相被拿掉資格；什麼是新聞圖片，誰是新聞記者，誰有資格回答？應該由誰來定奪？警察？——如果說，我們仍然享有新聞自由——阿Ming是去年新城市廣場警民衝突中拍下得獎紅衣女郎照片的自由攝影記者，他的一套新聞攝影觀與技巧，也是多年來在事件現場浸淫而來，應該如何用他的自由，他知道。

編者話•黎佩芬

圖•阿Ming

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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