做一日「武士」 穿盔甲拉弓斬草蓆

講求道場禮儀 修煉身心

日本弓道在講求命中率與姿勢的同時，亦十分重視修習者的心理質素，因此常規課程學生要由穿著道袍開始學習，利用拉力橡筋等道具將姿勢與動作練得純熟，並調整好對待弓具的態度後，才可以接觸弓箭，過程約需2至3個月；而以拔刀技快、狠、準見稱的居合道亦不遑多讓，入門弟子要先了解道場禮儀，達到一定程度才可以配備未開鋒的武士刀。及至導師認可，才能使用真刀和草蓆開始斬道訓練。

對於初接觸日本武道的人來說，這種循序漸進的方式難免有點枯燥，因此負責人便計劃將常規課程濃縮成單次式體驗班，先讓參加者嘗點「甜頭」，體驗過箇中樂趣後，自然提高加入常規班修煉的意欲，而武士體驗班則加添了試穿盔甲的趣味元素。

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道場地址：觀塘偉業街168號 宏章工業大廈2樓

網址：www.kyudo8.com（弘道館弓道）

www.iaido.com.hk （香港戶山流居合道協會）

註：單次體驗班開辦日期可向相關機構查詢