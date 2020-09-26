和服小道具營造飽滿感

Iris表示，很多香港人雖然喜愛日本，卻對和服有誤解，「他們以為日本新娘會著白無垢出嫁，但其實日本婚嫁傳統對穿著白無垢的場合有嚴格規定，只會在宗教場所穿著。新娘出嫁當天通常會著色打掛／紗打掛，作用比較近似我們的裙褂」。而為了呈現最正宗的和服文化，Iris在日本考取了「着付師」專業資格，而每名在她店裏租賃和裝的顧客，也可獲免費一次專業穿著服務。

要將闊袍大袖的和服穿得好看，背後原來暗藏玄機。以採訪當天示範的紗打掛為例，穿著時間長達1小時，單是表面看到的衣領已有4、5層，還未計包在裏面的毛巾、棉花和小枕頭等道具。這個像「紮糉」的過程，作用是營造飽滿感及遮掩身形。完成後，穿著者只會露出後頸及腳腕曲線，這就是傳統日本文化中「性感」的定義。

●月夜和裝

收費：2日1夜色打掛／紗打掛租賃連1次外出穿著$7000起；2日1夜浴衣租賃連1次工作室穿著$300起

網址：bit.ly/3cuoUm9

註：所有租賃均收取按金，金額按和裝貴重程度而定