果系新表測血氧 15秒計算運動強度

入門SE抵玩之選

今次Apple Watch S6最矚目的功能是內置血氧感測器。當反轉表底，便可看到玻璃外殼內藏有4組綠色、紅色的LED燈，亦內置紅外線LED。當用家測量血氧值時，紅色LED便會發出紅光和紅外線，這些光線穿透皮膚投射至手腕的血管後，光電二極體會測量反射出來的紅光及紅外線光量，從而計算血液顏色，再分析數據以估算出血氧飽和度。廠方宣稱鮮紅色的血液表示血氧飽和度較高，暗紅色則是血氧飽和度較低，而測量過程能夠在15秒內得到結果。

究竟計算血氧飽和度有什麼作用？簡單解釋就是血氧飽和度高，血液的含氧量便高；而血氧飽和度低，表示血液的含氧量低，甚至處於缺氧狀態。運動時測量血氧飽和度，可作為運動強度是否達到預期效果的一個參考。而除了在運動時血氧的含量會下降之外，根據廠方表示，海拔高度約2000米或以上的地區，高度愈高空氣中的氧氣含量愈低，人體吸入並供血液吸收的氧氣也會相應減少，所以今次Apple Watch S6亦同時加入高度計，用家可以兩者配合檢測，以了解身體會不會出現不良狀况。

除了Apple Watch S6，廠方今次也推出了一隻屬入門級的新表Apple Watch SE。它和Apple Watch S6最大分別，除了入門級版本沒有血氧感測器之外，處理器亦會改用S5雙核芯處理器，雖然相比Apple Watch S6的S6雙核處理器略為遜色，但對於一般用家來說已十分夠用。另外，Apple Watch SE亦內置高度計，由於香港最高的山也不超過1000米，出現高山反應的可能不高，如果沒有其他健康需要，對於行山人士來說，這隻廉價版也是不錯的選擇。

●售價：$3199起（Apple Watch S6）

$2199起（Apple Watch SE）

網址：www.apple.com/hk