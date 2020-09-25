藝文青：Z世代點睇《願者上網》？

《願者上網》是一部紀錄片，以社交媒體的禍害為中心，請來facebook、YouTube、Twitter、Pinterest等著名平台的前高層，講述社媒根據心理學設計而成，要令用家上癮，欲罷不能；加上這些平台的收入來自廣告商，廣告商希望接觸到最多的潛在顧客，社媒的演算法會根據用家的使用習慣和喜好分析，例如與何人互動、按了幾多個讚好、停留在一個帖文上的時間等，助他們把廣告派給最合適的人選，如果以片中吹哨人Tristan Harris的講法就是，你的注意力被社交媒體賣給了廣告商，或者，當你沒有付錢買一個產品時，通常你自己就是那個產品（If you are not paying for the product, you are the product.）。

社交媒體就是萬惡之源？

幾日前馬傑偉在「星期日生活」撰文提過，此劇未免過分簡化龐雜的社會問題，這點可見於紀錄片中，導演安排了一段劇情片穿插在訪問之間，片中兩個孩子沉迷社交媒體，母親要他們在晚飯時間收手機一個小時，卻遇到激烈反抗。那兩個孩子，一個上載自拍到網上並時刻留意朋友對相片的反應，最後望着鏡流淚；另一個沉迷觀看陰謀論的影片，最後參與遊行被捕。朋友坦言這部紀錄片令她很不舒服，因為導演似乎用了簡單的因果故事，嘗試說服觀眾，社交媒體就是那個萬惡的來源，但其實資本主義、自由主義、家庭問題等因素都被忽略了，劇情片中甚至把社媒演算法擬人化，成為幾個算計用家的人。

影片預告中引用了社會心理學家Jonathan Haidt一句話︰「一整個世代的人變得更焦慮、更抑鬱。（A whole generation is more anxious, more depressed.）」變得焦慮與抑鬱的又豈止年輕人，也包括想為現世找出問題根源的大人，導演選擇這些曾經是社交媒體公司高層的受訪者，也令紀錄片中有一種懺悔的感覺，這些大人的告白，和導演相對單向而局限的論述，都不免帶着一種由上而下俯瞰的視角。

朋友說，她比較傾向影片最後社媒放大人性黑暗點的看法，Jonathan Haidt有一本書名為《為什麼我們製造出玻璃心世代？》，說我們以為「殺不死你的使你更脆弱」，其實不然，因為人總要在挫折中學習成長，並會找到與之共存與反抗的方法，所以成長於氾濫的資訊碎片之中，反而讓她很早明白人與人溝通的困難，是本來就存在的social dilemma。當然，我們需要經常質疑和學習，持續重新理解與闡釋自己的現世經驗，覺醒自己的不足，所以這套《願者上網》，仍然值得一看。

文：小東