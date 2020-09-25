感受自由的生命力 木板上畫出香港陰晴

今次是蔡鈺娟第三次個人展覽，大部分展品在2019至2020年完成。展覽的前言是這樣一句話：「天陰，但有光……」輕聲的呢喃在看畫時縈繞耳邊。去年她和大部分人一樣，生活被很多事件與圖像淹蓋，她稱之為「Influx of Images」，相對插畫家，她繪畫的形式無法如此快速地回應事件，但因疫情令工作推遲，她可以集中梳理自己的感受和畫畫，加上年頭因意外入院，令她感覺到「今日唔知聽日點」，所以這大半年更加專注繪畫，並完成是次展覽中大部分作品。

蔡鈺娟刻意不透露每幅畫背後的故事、要帶出什麼信息，因為覺得一旦道破，那份作品就會失去生命。她的作品，希望有很多不同的視角，畫面上讓觀眾可以從不同的起點開始觀察，歡迎觀眾投放自身的經歷，有自己觀看畫作的角度。「其實『Borrowed Space_ Borrowed Time』這個展題，除了和這個地方有關之外，也是繪畫中一種『time and space』的關係，展覽有限期，但畫是容許『multiple space and time』存在的地方。」她說。

與木對話 加入即興事物

是次展出的作品，在材料上也有獨特之處，蔡鈺娟除了在畫紙上繪畫，也以塑膠彩在木材上繪畫，被問道是否這半年刻意為之，又不然，這次展覽的最後一幅畫《歸去來》其實在2017年完成，只是當時她和木材的關係不太一樣，她多把木板視為背景，而去年開始她有新的嘗試︰「今次如果你看到《山城》那一幅作品，可以見到我已經用第二個方法處理木的表面，它有些地方顏色範圍很大，亦有些地方範圍較小，有些地方你可能會define（定義）到它是什麼，有些地方又define不到，像小時候看雲一樣，有很多聯想……」所以是指畫面中夾雜了木本身的紋和顏色嗎？蔡鈺娟再加以解釋：「有些可能是木紋，有些是顏色積聚而成的質地，有些是木的原色，木又可能跟顏色產生新的一個層次。所以我做的是，運用木本身的光芒，讓木和我在上面的作畫形成關係。我很喜歡木這個材料，因為它很『硬淨』，容許我用顏色在上面『又加又抹』，因為我很重視每個當下不斷地對話、交錯。我覺得木能盛載這件事，所以很適合成為我創作的媒介和質料。」

在作畫時，畫面上也有很多即興的東西，也就是蔡鈺娟所說，自己和畫是在對話之中。有些顏色添加了，那個當下她可能會不知道意義在哪，於是她會把那部分擱下，回頭再處理，那一個時間點可能又想到有趣的事情，例如加了藍綠色的水色塊，之後回看又加幾艘小船在上面，好似不錯；除了注意木畫面上的變化，也要留意顏色和水的流動，所以整個作畫其實是交錯來回的過程。

《山城》置於一個比較隱蔽的位置，首先映入觀眾眼簾的是另一作品——《落紅》，它是一朵高掛在牆上的洋紫荊。她曾經把這個作品帶到台灣展出，台灣的朋友會想起成功大學一條種滿洋紫荊的路，而香港的朋友會聯想到旗幟，同一個作品，不同的人會看到不同的圖像。另外有7幅畫作，蔡鈺娟以「在場」、「不在場」作為系列主題，就是自己在場所看見的景象，以及從別人的鏡頭所看見的景象，銀行大廈下密密麻麻的人、雙層停車場的一攤血漬、從雪糕筒上面圓洞溢出的氣體等等，都是蔡鈺娟所經歷的「Influx of Images」。

從不同起點閱讀畫作

她繪製的作品例如《這次不怎缺席》、6張畫拼成1張的《如是偏安一隅》等，都是較為大型的畫作，有很多不同起點讓觀眾開始閱讀畫作。《這次不怎缺席》的主題是「隔離」，是蔡鈺娟在朋友家見到的景象，當然又再加了不少想像出來的事物，例如大樓上的天空冒出來的巨魚，就讓畫裏面的空間變成一個魚缸。《無風雨、也無情》中有一條大大的八爪魚，《如是偏安一隅》在獅子山的旁邊，有一條倚傍着它的手臂，到處都有新奇有趣的事物，意義似有還無，卻又打開想像的空間。

蔡鈺娟的畫中，不同的在場與不在場的圖像交錯拼湊，使遊人情不自禁駐足觀看，她說這是因為人都有觀看的欲望，想從畫中找故事。她又回憶，去年可能看過很多的現場直播，畫面紛亂，但人們又生怕遺漏任何一個細節，不停想要留住散亂的片刻，反而因為繪畫把很多片刻在一個畫面中停住，觀眾可以仔細地看，就會進入一個深刻的觀看狀態。

為了學習藝術，蔡鈺娟曾負笈英倫，離開的日子卻令她明白香港對她如此重要。在中大藝術系畢業後她曾兼職音樂導師，在工作以外繼續畫畫及舉辦個展，當時作品內容比較關注自己，較少探討自己與城市的關係。直到2011年到倫敦學習時，發覺「香港」在英國人眼中什麼也不是，感覺英國不屬於自己，重新反思身分問題，令她肯定自己會回到香港，視這地方為家。之後，她花了6年時間在灣仔藍屋做社區營造、統籌等，接觸人和社區，同時在公餘時間創作，保持創作的活力，並盛載自己的感受。

直到2019年5月31日，蔡鈺娟全心投入創作，卻剛好遇上香港動盪的時刻。比起穩定的全職生活，全職創作總是要思考如何養活自己，但她認為，想做到的事情，始終會做到的︰「人生不一定要有一個goal（目標），但你要知道自己存在的purpose（目的），那麼你每天只要過好那一天就可以了，不用擔心其他事情，因為你知道自己的purpose，知道自己走向什麼方向。」她形容現在的生活很簡單，每日去工作室，早上先給自己做一杯手冲咖啡，再開始創作，畫完了就回家，這就是她每天的「儀式」。「所以我只要過好那一天，我就會很欣賞自己如何度過每一秒。在仔細品嘗那杯咖啡的味道時，就像是告訴自己，要回到這個當下了。」

疏導情緒 轉化成創作

這年多以來，蔡鈺娟曾敲問藝術的意義何在，漸覺這種掙扎令人感覺活着，太多事情令人累積並壓抑了很多情緒，她覺得不一定要分析這些情緒，可以適時讓情緒過去，藝術也是她疏導這些情緒的方式，並將之轉化成創作。想多無謂，蔡鈺娟認為最重要的是落手去做，她回想做一個作品的過程，由木工開始，要幫木板防蟲防腐，讓身體勞動，好像能與「無作為」的自己和解。藝術的奇妙之處，在於令創作者與觀賞作品的人都能打開自己去感知自我和情緒。蔡鈺娟說，「最不被定義的狀態是最自由的」。在疲憊的時候，就看畫，或望向天空吧！

●「如是_偏安一隅」

Borrowed Space_Borrowed Time

日期：即日至10月14日 (周日及公眾假期休息)

時間：上午 11:00至晚上 6:00

地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈 23樓02室

查詢：2121 2270

文:胡筱雯

編輯:蔡曉彤

美術:張欲琪

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