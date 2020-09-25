七色藜麥超級碗 高鐵質防貧血

Tiffany補充，白、紅、黑3種藜麥質感不同。白藜麥較軟身，紅、黑藜麥較硬身，如食用時覺得口感難以接受或消化能力較弱，可混搭來食用。「藜麥鐵質頗高，幫助預防缺鐵性貧血。好多人擔心茹素不夠鐵質，其實不少蔬食含有高鐵質，但植物性鐵質不易被身體吸收，須同時進食維他命C豐富的食物，才能有效吸收植物性鐵質。注意紅藜麥鉀質較高，飲食上須限制鉀質的人要多加小心。」

Tiffany平日會以藜麥拌不同蔬菜做成沙律， 藜麥飽肚，可當正餐。煮法方便快捷，煮熟藜麥放涼後便可拌食，做法很百搭，以素食店的「七色藜麥超級碗」為例，以不同顏色蔬菜拌食，「不同顏色食物含有不同營養素，加入羽衣甘藍、粟米、牛油果、紅腰豆，全是高纖蔬菜。藜麥、紅腰豆的蛋白質豐富，紅腰豆亦含有高鐵質，牛油果含有好脂肪幫助降低壞膽固醇，亦含維他命E保護皮膚。均衡的素食能提供足夠營養」。若想增肌或做劇烈運動的人，則可用藜麥、蔬菜配搭豆腐、大豆製的植物肉做成沙律，增加蛋白質及熱量攝取。