VR健身儀 「潛水」「飛行」練核心肌

震動器材 放鬆肌肉

健身中心指導員Jacky Lung表示，這裏亦有一般酒店健身室較少見、結合VR遊戲的ICAROS VR健身儀，和透過震動增加脂肪燃燒的Power Plate Pro。VR健身儀設有模擬射擊、潛水及飛行3個遊戲，訓練時須戴上VR眼鏡，以平板支撐方式趴在健身儀上，透過360度移動儀器訓練核心肌肉。VR健身儀早上10:00至晚上8:00開放使用，每節時段為30分鐘，須預約。

Power Plate則設不同模式，除可為肌肉熱身，亦可訓練核心肌肉及放鬆肌肉。使用時只需調校合適的震動幅度，按熒幕短片教學做動作便可完成訓練，適合想加強操練效果的客人。惟目前只有酒店住客才可享用健身中心的設施，想在對着海景做運動的朋友不妨考慮來酒店staycation，為自己「充充電」。

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