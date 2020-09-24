酒店做gym 迎接日出 5星級海景 陪你減壓健身

（本版相片模特兒按拍攝需要，暫除口罩，所有健身室使用者均須佩戴口罩。）

去年開幕的香港瑰麗酒店一直話題不絕，四分之三客房望無敵維港靚景，加全雲石色調浴室、無邊際泳池、The Butterfly Room下午茶等，統統都是打卡位，但原來健身中心設施內還隱藏一個女士專屬的絕密景點。

跑步機修正跑姿 增肌肉平衡感

健身中心位於酒店6樓，分為訓練心肺功能的cardio area、重量訓練的weight training area及功能訓練functional training area 3個部分。Cardio area的健身單車及跑步機，可邊賞維港景色邊做運動。中心內所有健身器材均屬意大利品牌Technogym的產品，更特別引入一整套去年才推出的新系列Skill，包括跑步機SkillRun、SkillMill，划艇機SkillRow和健身單車SkillBike。有別一般健身儀器，Skill系列屬非電動（non-motorized）健身器材，使用時全靠自己推動，可按需要增設模擬實體訓練，配合虛擬背景加強訓練效果。瑰麗酒店康體部主任Kenneth Lai特別推介不論初學者還是專業運動員也適用的跑步機SkillMill，指它可修正走路、跑步姿勢，增強肌肉平衡感，亦可配合攀爬動作訓練手腳協調及心肺功能，連著名球星C朗拿度亦有用SkillMill健身。

專用手機App 儲存訓練紀錄

如大家有運動習慣，定會時刻監察體重及脂肪比例變化。酒店設有InBody身體組成分析儀，可配合My Wellness手機程式儲存資料；運動前只需掃描器材上的QR碼，就可將訓練時長、消耗的熱量等紀錄傳到程式內，方便管理運動計劃。Kenneth表示，健身中心器材較新穎，可配合不同配件訓練，即使一個人做運動也不怕沉悶。以跑步機為例，可選擇不同虛擬背景，或連接YouTube、Netflix等影片串流平台，邊跑步邊睇片；中心內7部跑步機更可連線比賽，適合小組訓練，令運動過程更互動，「令人享受做運動，過程開心亦有成效」。

女更衣間特設海景按摩池

運動過後當然要「鬆一鬆」，在女士化妝更衣間內特別設有可望向維港東面的海景按摩池，若清晨時分來到更可欣賞日出。入住酒店可免費享用健身中心設施，若非酒店住客又想在這裏做運動，可購買$76,000的酒店Asaya會籍，在1年內享用健身中心的設施及泳池，同時包括10節1小時的教練課程及酒店餐飲優惠等。優惠期至9月30日。

查詢：3891 8588

模特兒：Arim Lee（Quest）

化妝及髮型：Hailey Tang

服裝提供：Nike

文：姚穎彤

編輯：王翠麗

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