Editor's picks：借花香表達自我 從香水帶來的感官體驗

【明報專訊】自Alessandro Michele當上Gucci創意總監以來，他總會透過筆下創作訴說不同故事，帶領大家走進他的異想世界。對他來說，女士香氛是一個繁花盛放花園的縮影，除了帶着清新醉人的花香，也呈現花園本身象徵的美麗、色彩繽紛及帶點瘋狂的多姿美態，既貫徹他的設計作風，同時也帶來獨特的感官體驗。由他構思的Gucci Bloom香水系列，更從女性情感角度出發，想像融入如夢似幻的花海世界中那份自由自在的感覺。