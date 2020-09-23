球星安永佳跑步心得 型格夜跑造型 實用時尚兼備

現役足球員的跑步習慣

對於專業運動員來說，跑步是基本鍛煉的一部分，身為傑志現役職業球員的Matthew Orr（安永佳）在每天的練波過程當中，亦必定會跑步熱身。於旁人眼中，跑步似乎是他的「例行公事」，不過，本身喜歡運動的Matthew，表示即使在放假期間，也會每星期抽空跑步3至4次。Matthew跟我們分享他的跑步習慣。

問：你有沒有在晚上跑步的習慣？

答：我喜歡夜跑，尤其在香港的時候，因為晚上的天氣不算太炎熱，而且人和車也不算太多。

問：跑步時，什麼是你的必備物品？

答：我在跑步的時候，必定要聽音樂，所以我一定會帶備藍芽耳機。另外，我亦一定會佩戴智能運動手表，方便記錄身體數據、時間及計步，這是相當重要的。

問：跑步時會怎樣放置你的隨身物品？

答：跑步時，我會盡量避免攜帶任何東西，因為當身上有多餘的物品時，會令自己分心，而且也很麻煩。有時候，我甚至不會攜帶水樽，不過在跑步前，我會預先飲用足夠的水分。若然必定要帶水樽的話，我會用手拿着，以及把電話綁緊在手臂上。

問：你怎樣挑選跑鞋？

答：首要條件是舒服，而運動鞋亦必須緊貼腳形，而當鞋子開始變鬆時，便是時候需要購買另一雙新的運動鞋。

問：入秋後天氣漸涼，你跑步時的穿著也會因應天氣改變嗎？

答：我通常會穿上leggings及長袖運動衫來保暖，若然天氣相當寒冷的話，更會佩戴上手套及帽子，不過香港甚少出現這種情况。

反光服飾 保安全不失風格

由於晚上視線較暗，因此保持安全是首要條件。若夜跑路線會經過馬路的話，除了要看清楚路面情况，亦應該讓自己輕易被駕駛人士看見。建議身穿熒光色系或有反光細節的服飾，既能在漆黑中「發亮」又不失型格。踏入初秋時分，更可以配搭一件熒光飾邊的外套，大玩fashion styling造型，同時避免運動後着涼。

舒適跑鞋 運動關鍵

工欲善其事，必先利其器。跑步最關鍵的，莫過於是一雙舒適的運動鞋。Ecco研發的Biom Aex系列，糅合多種專利技術，專為戶外運動設計。採用符合人體工學的鞋楦，使雙足更貼合地面，聲稱能提供舒適感；中底設計採用柔軟輕盈的Phorene技術，聲稱能增加回彈力及吸收衝擊力度。橡膠鞋底的粗糙坑紋圖案設計，則聲稱能在不同地面提升抓地力。

功能服飾提升運動表現

外出運動時，穿件破舊T恤及短褲上陣，不是最簡單舒服嗎？不過，功能運動服飾往往更能提升運動表現。像是adidas研發的Aeroready吸汗面料，聲稱能增加空氣快速流動，幫助運動員上陣時保持舒適通爽。品牌近來亦着力推動可持續發展，部分服飾均採用Primegreen環保物料製作，並配以符合人體工學的剪裁，塑造出舒適體驗。除了較多人認識的主流運動品牌外，時尚界亦有不少主打高質感運動服飾品牌。來自加拿大的Reigning Champ，以低調簡約及舒適度為設計宗旨，品牌推出服飾均以灰冷色系為主調；當中一款運動長褲，採用具彈力的尼龍面料製成，讓穿者保持活動自如度，同時亦備有防水功能，無懼汗濕與下雨天。

耳機手環配合助鍛煉

近年社會各界都提倡健康的運動生活，不少耳機品牌都積極配合，推出專為運動而設的耳機。Beats by Dre的Powerbeats Pro無線高效能耳機採用入耳式設計，配合穩固貼合的可調校耳鈎，方便用家運動時保持活動自如。耳機在設計上加入抗汗抗水功能，即使「大汗疊細汗」亦不怕影響功能。若擔心因過分投入聽歌狀態，而忘記本來的運動目標？可佩戴近年大熱的健身手環，Fitbit推出的Charge 4型號，內置20多種目標導向運動模式，能即時追蹤個人配速與距離；用家亦可以根據個人心率區間，查看健身過程的鍛煉強度。

發光水瓶自動消毒兼照明

雖說外出運動時，攜帶的裝備愈少，人會愈輕鬆，但晚上外出跑步時，照明裝備與水樽，兩者缺一不可。前者，能讓用家在黑夜環境下，都能看得見眼前事物；後者則方便隨時補充水分。美國初創公司LARQ創造出世界首款自動清潔水樽，配備品牌專利的PureVis UV-C LED技術，內置紫外燈聲稱能殺死逾99％細菌及病毒；水樽經USB充電使用，樽頂位置配備發光按鈕及光圈，用作切換清潔模式，亦具輕微照亮功效。

■查詢：adidas 2504 2186 / Ecco 2576 9377 / Lululemon 2623 6151 / Y-3 2558 0262 / Beats by Dre www.beatsbydre.com / Puma 2336 8783 / Onitsuka Tiger 2456 9128 / Ambush www.ambushdesign.com / 連卡佛 2118 2288 / The North Face 3102 0910

文:劉詩言

模特兒：Matthew Orr（CalCarries）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：劉家睿

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