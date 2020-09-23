疫下重整旗鼓 腕表新作雲集上海

Roger Dubuis挑戰鑲嵌技術

首次在上海舉行的Watches ＆Wonders選址當地西岸藝術中心。Roger Dubuis產品策略總監Gregory Bruttin表示，為了讓更多新觀眾了解品牌，特別在此發布矚目新作Excalibur Superbia腕表。「此表既有我們標誌的雙陀飛輪機芯、獲日內瓦印記認證，亦展示了前所未有的珠寶鑲嵌工藝。」腕表以含有鈀元素的白金製成，鑲有600顆珍貴白鑽與藍色藍寶石。全新演繹的RD108SQ雙飛行陀飛輪機芯是品牌首個與差動器相連接的雙調節器機芯，但腕表最特別之處是它的鑲嵌技術。在表盤邊緣、表圈、表殼和表冠上的每顆寶石，均為四面體（三角錐體）形狀，並且在彎曲的表面上以隱秘式鑲嵌工藝組裝在一起。組合圖案的設計令表殼上的238顆寶石的形狀不盡相同，而根據此設計的要求，工匠必須同時將6、7顆寶石鑲嵌於單一接合點，令製作過程更加複雜。「原創和挑戰極限一向是品牌精神。機芯上隱秘地鐫刻Momento Mori字樣，亦正是提醒我們無論在任何情况也要享受生活及勇往向前。」

Vacheron Constantin 玫瑰金新裝

VC的Overseas自動上鏈腕表直徑41毫米，是首次採用整枚以玫瑰金製作並搭配系列專屬藍色表盤的款式。靈感源於馬耳他十字的表圈設計，具備極高的辨識度。表盤看似乾淨純粹，在不同燈光下卻會倒映出不同光芒。表盤中央區域經過旭日紋緞面拉絲處理，邊緣則用上圓形緞面拉絲打磨。半透明藍色調漆表盤上點綴着塗覆白色夜光塗層的金質時標和指針。日期視窗設於3時位置。新款腕表由表殼到表鏈均採用全金材質製成，表鏈造型同樣源於馬耳他十字。表鏈設有快速替換裝置，可將金質表鏈輕鬆替換成藍色橡膠帶或鱷魚皮帶。

Parmigiani 經典表款進階版

跟VC同樣推出玫瑰金腕表的還有Parmigiani，Tondagraph GT玫瑰金藍色表盤腕表採用直徑42毫米的玫瑰金表殼，搭配拋光和拉絲交錯處理的玫瑰金表鏈。表殼設計源自Tonda Chronor Anniversaire表款，滾花表圈的靈感則來自創辦人Michel Parmigiani親自操刀設計的首款Toric系列腕表。新表搭載PF071機芯，由Tonda Chronor Anniversaire的PF361機芯改造而成，除自動上鏈、計時、大日曆功能，更獲COSC瑞士天文台認證，可謂前述表款的進階版。

Panerai 專利材料結合

一直以來Panerai也堅持運用創新材質，新作首次結合品牌專利的Goldtech紅金和Carbotech碳纖維，帶來全新PAM01070 Submersible Goldtech專業潛水紅金腕表。44毫米的腕表表殼採用Goldtech紅金製成，此合金採用黃金及其他貴金屬，內含鉑金及較高比例的銅，顏色鮮亮，不易氧化。表盤用上鑲嵌時標（而非三明治表盤設計），以太陽放射紋潤飾，在Submersible系列中相當罕見。Carbotech碳纖維則製成表圈、表冠和護橋鎖桿等功能部件，配搭3日動力儲存P.900機芯。

IWC首枚精鋼鏈帶表

簡潔開闊表盤、6時及12時位置的內凹式計時盤、印有四分之一秒刻度的內表圈，均為IWC葡萄牙系列腕表的標記。今年品牌為系列推出精鋼表鏈新款，同時也是IWC的首枚配備精鋼表鏈的腕表。表鏈經過精心拋光及緞面處理，採用符合人體工學設計的蝴蝶式折疊表扣。精鋼材質堅固，適合日常使用，而且耐腐蝕，不易受濕氣、汗水和海水水花影響。腕表搭載69355型自製機芯，配備經典導柱輪結構，可透過藍寶石玻璃底蓋一覽無遺。

A. Lange & Söhne 175周年紀念

為紀念品牌創辦人Ferdinand Adolph Lange在德國Saxony地區創立製表廠175周年，A. Lange & Söhne推出3款1815系列限量版腕表。其中的Tourbograph Perpetual Honeygold腕表表盤採用黑色鍍銠，以實心18K蜂蜜金製作而成，浮凸的數字刻度標誌與深色背景，形成豐富的立體效果。指針、時間、日曆顯示及黑色鍍銠月相盤均以相同的18K合金製成。12時月相功能內的兩輪月亮被手工雕刻的星星包圍。腕表配搭L133.1型機芯，配備芝麻鏈傳動系統、陀飛輪、追針計時裝置及萬年曆功能。

文:張曉冬

編輯:廖偉龍

美術:謝偉豪

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