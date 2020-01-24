辣媽CEO：與大小T同行

入正題之前先和大家update一下大小T的近况。直到目前這一刻，小T還未下決定究竟會不會返英國完成最後一年的學業。糾結的原因，是回英國留在房中網上上課的價值和意義。雖然絕大部分課堂已經改成網上學習，但學校硬性規定有幾個class的學生必須要親身出席。戇居是事實，但規矩是規矩，想畢業就必須要遵守。還有，就是他一直有想創業的心，3月初從英國回港之後，一直有參與不同的項目，一邊摸索一邊學習。沒想過，我的一個無心插柳的開始，開展了一個新事業。

大T的韓國護膚品生意，雖然不是一鳴驚人，但在大家的關愛和支持之下，生意不是火紅但總算建立了口碑。只是沒想過肺炎影響整個航運業，韓國貨運來港的成本以倍數大增，對大T的小本經營生意，造成很大的打擊。在這樣的經濟環境之下產品要加價只會趕客，要是不加價，本來微薄的利潤根本不夠抵消，真正騎虎難下、進退兩難。

由鍾意煮嘢食 到推出自家品牌

我鍾意煮嘢食，不敢自誇煮得一手好菜，但家常便飯總算有些心得。今年初有機會在某傳媒的網上平台網上拍片，示範分享我的拿手食譜，反應之好迴響之大，遠超我想像。當時適逢冬天芋頭靚，做了一批芋頭糕送給好朋友食，得到的讚賞多到呢誇張到呢，說是一輩子都未食過咁好食的芋頭糕！紛紛要求我勸喻我鼓勵我多做一些，公諸同好。鍾意煮是一回事，生產成為貨品是另一回事，究竟如何成事？單靠我一個人根本不可能。養兵千日用在一朝，有了大小T，再加上幕後各路英雄無條件的瞓身支持，由籌備到面世，短短兩個月，我們的自家生產食品系列品牌終於誕生。

媽媽主力生產 兒女活用科技支援

講做生意的經驗，我這個阿媽當然比大小T老到豐富；但講到科技、創意，我就遠遠比不上他們兩個。要和時間競賽，但對質素絕不妥協的情况下，單單專注在製作方面，我已經不可能再騰出時間做其他。所以最重要的網站設計、包裝sourcing運輸流程，要靠大小T和各範疇的專業人士溝通統籌合作，方能成事。

過程中摩擦拗撬何止少不了，根本日日都會有。時間有限，要做的、要處理的大小事情無限，在壓力之下工作，絕對不是件輕鬆容易的事。摸着石頭過河，一步一艱辛，但對大小T絕對是難能可貴的經驗。對我的management and leadership同樣是一個很大的考驗，我同樣需要學習放下成見，還有放心和放手。

有機會一家人為共同目標理想奮鬥，共同經歷同行的日子，擁有共同的回憶，我的一生，就無悔無憾了。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]