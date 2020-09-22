讀樂樂：勿讓「真相」變臉

在疫情反覆下，香港人難免會感到憂慮和苦悶，因此，找了在出版社工作的友人推介關於正向繪本的書單給我選讀，希望可給大家介紹及打打氣。

提姆‧霍普古德（Tim Hopgood）的《我也想說實話啊！》，書名非常吸引，再加上大衛‧特茲曼（David Tazzyman）生動活潑的畫風，不能不借來細細品味一番。今次介紹的，是由吳其鴻譯的中文翻譯繪本。

作者利用了擬人法把「真相」塑造成人物，立體地呈現出來。「他」與阿瑟的初次相遇是在踏腳踏車出了意外的時候。看到這裏，讓我聯想到年幼的華盛頓剛砍掉爸爸最喜愛的櫻桃樹，那時的他，與「真相」亦是初次相遇。當然，作者使用玩味的筆觸引進峰迴路轉的情節。阿瑟在回家途中相繼地碰上朋友，心生恐懼的他，開始千方百計地把「真相」掩飾過來。他試圖把「真相」的外貌誇張起來；然而，他想了想亦不是辦法，於是，又把「真相」外貌稍作歪曲一下。如是這般，每遇到一名朋友，阿瑟便把「真相」稍為搓圓撳扁，到最後，設計出一個就連自己都難以信服的「真相」。回到家，阿瑟怎樣在媽媽面前演繹「真相」，好解決這場危機？同時，又怎樣面對未知的後果呢？

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第312期]