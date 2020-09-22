華德物語：參加婚禮如賭命

自8月份開學以來，我們所在的地區有幸一切如常運作，暫時沒受到第二波疫情波及，不少朋友開始聚會，我們也有出席過婚宴。在疫情剛開始的時候，結婚的新人大多取消婚宴，在市政府註冊婚姻關係時也不能讓來賓見證；時隔多月，人們習慣了戴口罩、勤消毒和保持距離，這個時候結婚的新人可以在雙方家長陪同下在市政府註冊。最近我們出席一個土耳其裔朋友的婚禮，他們說土耳其的習俗一定會大宴親朋，保守估計會超過500名來賓，可是在疫情影響下，一對新人只邀請了120人，華德一家就只能派出華德爸媽出席。

賓客、酒店防疫措施鬆懈

由於華德爸跟新郎非常友好，我們一早就來到他家準備一起迎親，在場大約有20多名朋友，沒有人戴着口罩，也沒有人保持距離。一輪歌舞後，大家各自在車輛上掛上絲帶，就隨着新郎的車子前往接新娘，中途大家都不斷響咹，沿途大吵大鬧，不過德國人都習以為常，結婚的日子就是可以在迎親的路上「公告天下」。德國還有另一個習俗，就是當新娘子上了花車後，其親友就會封路，若新郎的親友要通過時就要付「路費」，這天新郎爸爸付了300歐元呢！

晚上的酒席設於一間酒店內，凡進入酒店範圍的人都必須戴上口罩，所有人都照做了，但入座後所有人又即時摘掉，去自助餐區域時才會主動戴上口罩。我不知道這間酒店是否比較放鬆，根本沒有員工負責量體溫，也沒有因疫情而調節上菜的模式。雖然我以往常常誇讚德國人嚴謹，但在細節地方例如婚禮賓客行為上，以及酒店的營運安排上，我都比較失望，感覺來參加婚禮就是以生命在賭博一樣。

德國疫苗最快或年底推出

幸好在9月中，德國衛生部長開了記者會交代疫苗研發進程，並表示疫苗研發至第三階段，這輪臨牀測試完成後，最快在年底或明年初就可以推出市場，德國的研發速度或許不及中國和俄羅斯，聞說這兩個國家已大規模試驗；德國的衛生部門則強調不能因疫情而把規管更改，三輪臨牀測試缺一不可，所以德國的疫苗雖不是最快推出，但必定符合醫學安全，所以在德的朋友仍需耐心等候，前提是不要在疫苗推出市場前感染呢！希望大家都繼續平平安安，共勉之！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]