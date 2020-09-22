半職爸爸：有喜歡就表示你還活着

我寧願孩子為了打機而廢寢忘餐，也不願意看見一個學業很好但不曾為任何事着迷過的孩子。我寧願孩子追求過渺茫的目標，遇過挫折，擁有過那些最後回望會笑自己很傻的往事，而不想一個孩子對任何事情都不動聲色。內心的和弦因為某些東西而振動，這才是人生。感到不安，感到恐懼，感到喜歡，感到戚戚然，這就表示你還活着。一個人為了傻事而活着，總比一個人因為精明而一輩子沒有活過好。

為抽象東西而受苦

最近收拾家中物件，發現很多現在看來很讓人驚訝的事。原來自己曾投那麼多稿到連環圖雜誌，而且還收到馬榮成親筆簽名的自畫像；原來在1989年之後，自己看了那麼多與年齡不相稱的書，包括中國憲法、《毛澤東選集》第五卷、許多和八九民運有關的材料和新聞前輩的著作，還有一些特別的剪報，例如當年的中常委名單以及魏京生28歲時發表的《要民主還是要新的獨裁》。一邊收拾堆積如山而且發黃的紙，一邊對自己說：「原來這就是當年的自己。」

那些年，上網並不存在，因此一些自認為重要資料，都要好好保留，作為參考，以備不時之需。今時今日，很多資料，網上一鍵解決。不過，正因為知道要保留這些資料，用上了很多心力，今天回看，才會慶幸自己曾以這種方式活着過。

為了一種抽象的東西而受苦，活着的感覺反而強烈。

真正的光來自內心的東西

為了來自B612星球的小王子，為了海賊王，為了動物森友會的巨石陣，為了什麼也好，能夠為這些而付出努力就好。雖然像不少家長一樣，看見子女整天打機，總是免不了口裏婆媽一番，可是，有時聽着孩子口裏訴說着怎樣怎樣獲得那一大堆遊戲裏難得的「人物」，內心還是會出現一陣竊喜。

只要我們內心還有感覺，黑暗之中，還是可以看到曙光。真正的光未必來自外在環境，光其實也是一種主要來自內心的東西。很多家長希望孩子壓抑感覺，去建立一些肉眼可見的事情，但是，和孩子一起活着走過未來道路的，是那些更敏感而不是更麻木的心靈。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]