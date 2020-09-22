親子筆陣．小學雞媽媽：怎樣才有和平？

繪本《和平是什麼？》得到「第十三屆香港書獎」。聽木棉樹出版社黃雅文在香港電台的訪問，才知道她編書時，曾經為上面這句合計僅得15字的翻譯，想了又想。

「有伙伴提出，『也敢說不』不是比『也可以說不』更有力嗎？我斟酌了一個禮拜，最後決定不改。兩個說法是兩個意思，一個是關於權利的（也可以說不），一個是關於勇氣的（也敢說不）。」

「回到作者的敘述，她說，和平是可以講我們想講的話，唱我們想唱的歌，反對我們不同意的事，即使只有自己。換句話說，這些事情都不需特別鼓起勇氣才能做，因為都是基本權利。」

「不打仗、不丟炮彈、不炸毁房屋」

《和平是什麼？》是日本繪本大師濱田桂子的作品，全書只有300多字，卻用來討論戰爭與和平這大哉問，精煉到錙銖必較。木棉樹成功爭取繁體字版權，雅文卻感到莫大的壓力，尤其是知道作者在創作初期的故事後。

這書是2007年「祈願和平」繪本計劃之一，是中日韓作家回應戰爭的協作成品。在《和平是什麼？》最早的版本裏，作者一開首說的和平，是「戰鬥機不會飛到頭頂，炸彈不會炸到腳邊」，但這說法被韓國作者批評，認為不該由發動二戰的日本來說，因為他們不是被動的受害者。於是濱田桂子推倒重來，把開卷的和平變成「不打仗、不丟炮彈、不炸毁房屋」。

這個換位，令繪本的思考變得更深刻，也更沉重——和平是可以主動維護的，首先不要當上侵略國，因為「魔」也許不是別人，而是在自己之內。

毋須為基本權利付不必要代價

「知道這故事時，很想還原所有細節，令作者原意得到最大的呈現。」黃雅文說：「我們常常想向小朋友呈現最好一面，可是世上明明有光也有陰影，甚至沒有黑暗的話，根本無法呈現光明。我希望繪本引發笑聲之餘，也能引發思考。」

箇中思考，還包括從「和平是什麼？」到「怎樣才有和平？」的討論——人人都渴望和平，可是光光叫小孩子不打架、國家不打仗，和平就會來嗎？怎樣的土壤才開得出和平的花朵？

「小朋友自小受教導，不能說謊、不要打架，有想過背後為什麼嗎？如果別人無論如何都打我，怎麼辦？我們會說：告訴大人，待大人處理。會這樣說，是因為有一個我們很少刻意去思考的前提：溝通是有效的、遇上不平就申訴，因為這裏可以說道理，免於恐懼。」

毋須為基本權利付上不必要的代價，可以免於恐懼地反對，正正也是，和平一種。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]