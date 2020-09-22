親子筆陣．民房四寶：我仍是我

重回學校 教育初心不變

坦白說，實在沒有想過會再回到學校工作，更沒有想過要當上校長，特別在這個似乎大家都設法往外逃的當下。記得在第一天回校上班的路途上，迎着風雨，窗外天氣、社會環境，都不似預期，但，那又何妨？看着自己在玻璃窗上的倒影，即使人到中年，從來教育的初心都不曾改變。為孩子作最好的預備，保護他們的成長空間，在陽光普照的日子如是，在風雨飄搖的日子，更應如是。疫情下，興學不易；風雨中，傳道更難。作為基督徒教師，在教與學之中，堅持活出信仰，相信比過去任何時候都要更大的勇氣。不知從何時開始，「是其是、非其非」彷彿已是一種明知不可為而為之的堅持，但，因着我們愛孩子的心，仍然可以是我們的選擇，能教出多一個善良的學生，世界就會少一個為惡的人。只要堅守正直與善良的底線，我們的教育，就可為人帶來希望。風雨欲來，那又何妨？

即使貧窮 也不傷天害理

5年過去，友人笑問是否好像發了一場夢？夢是虛幻的，經歷卻是真實的。活在這個貧富懸殊極其嚴重的城市，這5年每天在前線與貧窮人同行，不單看見很多基層家庭令人心酸的故事，有失業半年只吃過期罐頭充飢的長期病患者；有喪母後失掉居所的花甲老人；有在丈夫去世後一直蝸身在劏房、走不出哀傷的婦人；也有知道兒子剛確診骨癌、情緒崩潰的貧窮單親媽媽……他們都陷入前所未有的恐懼、憂慮與哀愁。然而，我更看見另有一群，繼續伸手在貧窮人口袋裏不斷索取的「聰明人」。這些「聰明人」原本都是貧窮的，卻因為他們在貧窮人身上所做的，就不再貧窮。教育，究竟要為孩子預備什麼呢？是要讓他們比別人都更聰明、更有競爭力麼？教育就是要汰弱留強、旨在保障自己的孩子將來可以過富足的生活麼？

教育，是價值的傳承，特別在禮崩樂壞的世代，品格與道德的培育比知識的傳遞都更艱難，卻更重要。我們要孩子在乎的不是將來生活的富足，而是生命的豐富，前者只關心自己的需要，後者卻會回應別人的需要。成功的教育，不是讓學生將來能夠名成利就、生活無憂，而是叫他們可以作一個頂天立地，即使貧窮，仍不會傷天害理的人。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]