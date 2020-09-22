孩子氣管過敏未必與貓毛有關

找出致敏原最重要

溫希蓮說，家長若發現孩子有過敏徵狀，可先看醫生，找出致敏原因，如果真的跟貓有關，也不一定要棄養，仍有很多處理方法，例如讓小朋友服用藥物等，家長宜與醫生商討。

另一方面，如果想毛孩和小孩均可有健康生活，家長首先要保持家居整潔，以及避免讓小朋友接觸貓冀便等，因為人類可透過動物冀便感染弓形蟲。同時，最好不要讓貓兒進入孩子房間，一來是衛生問題，二來也慎防孩子和貓兒單獨相處。「因為貓和幼兒玩耍時，人和貓都未必懂得顧及安全，可能會傷害到對方。」

培養愛心責任感

但她補充，只要家長適當地管教貓兒及子女，孩子在寵物陪伴下成長，其實有不少好處，「孩子在父母的指導下，可以學到愛惜及照顧貓兒，從而培養出愛心和責任感。而且有貓兒陪伴，可為孩子帶來不少歡樂，讓小人兒開心成長」。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]