貓孩一家：「癲噹」一家 3人3貓 毛孩小孩 融洽共成長

文︰許朝茵

John和太太Pam都是愛貓之人，現時家中飼養了3隻貓，分別是年約12歲的癲噹，以及一對1歲多的貓姊妹，牠們的性格全都很溫馴，很愛逗人玩。去年10月，Pam誕下女兒可可，當夫婦抱BB回家一刻，貓兒們齊齊上前迎接，但牠們只在BB身邊徘徊及嗅嗅，沒有觸摸。「平日3隻貓都會主動爬上我們身上，但對於可可，牠們總會保持距離，我估計貓咪也怕一不小心會弄傷BB。」

現時可可差不多1歲，開始學行，也懂得拋扔物件，與貓貓的互動愈來愈多。John為她在家中設下一個小圍欄，劃出一個範圍，讓她安全地活動。雖然貓兒身處圍欄外，但無阻人貓耍樂。「之前可可試過隔着圍欄以逗貓棒和牠們玩。人貓也玩得很開心。」

貓兒陪玩 不怕孤單

疫情期間，John減少帶女兒外出玩耍，可可被迫要經常留在家裏，這時，貓兒正好充當「哥哥姐姐」的角色，伴陪着她，「我們向囡囡說，3頭貓兒是哥哥姐姐，有貓咪相陪，女兒也不太孤單」。雖然女兒和貓相處融洽，但John也不諱言，小孩和毛孩玩樂時，他或太太都會在旁監察，「就算是兄弟姊妹，也不時會爭執打罵，身為家長的要適時管教」。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]