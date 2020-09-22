專家意見：親子多傾談 解「開學」負面情緒

調校作息時間 吃早餐增專注

葉妙妍續稱，雖然學生已經在網上「開學」，但網上學習跟實體課始終大有不同，在課室中，他們真實地面對教師，一來課堂互動會增加，二來教師也會要求學生更專注，因此，小朋友比起在家上網學習，需要更花精神。「除了要調校作息時間，早餐亦不能忽略，因為有些學校在疫情下未必准許學生在校進食，若小朋友不吃早餐便上學，對他們的專注力及情緒也有影響。」

藉繪本、角色扮演練溝通

相比起學業，她提醒家長更應注意子女的社交及自理等能力發展。「學習上，學校一定會協助學生趕上程度，但社交方面，如待人接物、禮貌、溝通能力等，小朋友在欠缺社交接觸下，這些能力或會倒退。」葉妙妍建議家長可透過繪本、角色扮演等活動，提點孩子上學時如何跟教師、同學打招呼，以及遵守學校的規則。另外，也可安排一些親友聚會，讓他們多練習與人溝通。「自理能力方面，不妨讓孩子學習自己執書包、收拾玩具、洗澡及剪指甲等，避免他們過分依賴及養成自動自覺的習慣。」

[Happy PaMa 教得樂 第312期]