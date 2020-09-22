課外活動取消 恐影響社交、興趣發展

「半日制」對進度影響不大

她透露，待小二、三、四年級的學生在9月29日正式「歸隊」後，該校所有視像課堂便暫告一段落，希望學生完成半天課堂後，下午放學回家有更多時間休息和做功課。但今學年，校方會同時制定多一個網上課堂時間表，萬一稍後再次停課，師生便可於網上立即「歸位」。

被問及若長時間維持「半日制」上學，會否影響教學進度？張作芳稱不擔心。「我們學校下午向來也不上正規課堂，主要是做全方位學習活動及『拔尖保底』。現在『拔尖保底』會改在周六，所以對課堂安排實際影響不大。反而最大影響是所有課外活動取消，學生欠缺了建立社交技巧、發展興趣的時間。」

安排考試了解水平 助調整教學

不過，她承認，由於上學年停課的日子實在太長，目前學生的水平如何，也無從得知，「上學年除了五年級學生在下學期考了呈分試，其餘各級都只在上學期考過一次試，所以不論家長和老師，都很心急想知道孩子究竟學得怎樣」。該校遂安排完成4個循環周的面授課堂後便考試，「有了成績數據，便可幫助我們調整往後的教學」。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]