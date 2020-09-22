新學年上午上課 學習時數「左偷右偷」

她笑言，同事在處理小朋友情緒方面經驗豐富，本來可「一手攬3個」，但今年因疫情要保持社交距離，屆時唯有盡量安排更多人手支援K1班的教師，「所有行政同事、助教都會幫手」。此外，校方亦已在8月下旬，分批安排學生透過Zoom跟教師見面，「最低限度讓小朋友認得她們是老師，不是陌生人」。

或分組茶點 貼身照顧幼園生

說到茶點安排，陳敏儀透露，上學年尾，只得K3學生短暫復課，當時沒有茶點供應，「那時我只讓K3生每天回來1個多小時，主要是學習洗手清潔、自理、準備畢業禮等，所以沒有進食」。但今次情况不同，K1、K2和K3生也重返校園，並按正常時間上課，或需要茶點時間，但最終怎安排，還得要看開學後的實際情况。

「我們傾向分小組去吃茶點，由正教、助教、行政同事貼身照顧小朋友。始終他們年紀太細，或許連怎樣處理自己的口罩也未懂，吃茶點時要收好，吃完再戴，這些步驟都需要老師陪在身邊慢慢教。但假如K1、K2生開學後狀態太差，那麼在安排茶點方面，或許會有困難。」

多元智能課改模式 減學生四處走

至於小學部，陳敏儀說，由於疫情發展難料，校方今學年重新編排課堂時間表，希望有更多彈性。她指出，培道小學以往逢一、三、五下午均沒有學科課堂，只有多元智能課，但二、四午飯後則有3節課。「因為我們不知道半天上學維持多久，何時又可以恢復全日上課，為免學生混亂，也不用之後再重新調配節數，所以今個學年，周一至五也一律只在上午上課，如果有機會全天上學，下午就用來做活動。」但由於新時間表要跟舊時間表有相同的學習時數，陳敏儀笑稱要「左偷右偷」，例如第一節上課時間要由從前的8時15分，提早至8時05分。

不過，她補充，即使稍後可恢復全日制，多元智能課的模式亦可能有變，「以往這個時段，同學會按着自己所參加的活動，走到不同的地點上課，但今年因為疫情，這個運作未必太適合」。該校今年的多元智能課會改為班本活動為主，減少學生在校園內游走，減低病毒傳播風險。

[Happy PaMa 教得樂 第312期]