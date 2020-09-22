重回校園：學生「歸隊」上課 彈性部署 應對多變新學年

拍片教學 支援暫不回校學生

雖然按教育局指引，首階段恢復面授課堂的日期為9月23日，但由於當局亦容許學校可因應校情作出彈性安排，最早可於9月16日起先讓小部分學生回校參與不多於半天的學習活動，三水同鄉會禤景榮學校遂把握這個機會，率先讓小一新生在9月16日提早「開學」。「主要想爭取多點時間照顧這班小BB，也不想他們長時間看着電腦上課，同時亦考慮到小一家長特別多焦慮和壓力。」校長李小寶表示，由於只得小一級的學生回來，涉及約120人，符合教育局不多於全校六分之一學生回校的規定。

小一生提早「開學」打好基礎

不過，其實該校早於6月中旬已開展幼小銜接課程。李小寶指出，該校以往一般在8月底才有小一適應周，但今年提早了，「都擔心孩子在K3時學得不夠，所以在6月開始，學校已經安排NET teacher透過Zoom幫他們上實時英語小組課；在6月中至7月中，更請小朋友親身回到學校，每星期上課3天，每天1小時，主要幫他們打好中、英、數3科的基礎」。

在疫情陰霾下的新學年，禤景榮學校的課堂模式變得更多樣化，「原先每天下午我們有自己的校本課程，例如德育課、國際課程等，現在只能透過Zoom去上，但我們會把自主權交給家長，讓他們自行決定下午課堂是否讓子女參與，始終不同家長的着眼點都有不同」。她又透露，該校有幾個學生因為擔心疫情而選擇暫時不回校上課，校方也予以體諒，並提供最大的協助，「老師會拍教學片讓孩子保持學習，亦會個別輔導他們的功課」。

文：沈雅詩、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第312期]