超班麵食 網購大戰 醬、餸、湯 各出奇招

■台式：古法曬麵 富小麥香

近年網購麵食中，以台式麵食稱霸，尤以乾拌麵最受歡迎。數年前KiKi麵掀起乾拌麵熱潮後，人氣有增無減。疫情期間，各大小食品網店紛紛賣台式乾拌麵，品牌多不勝數，在網店「台灣吃貨團」便可找到賈以食日、老媽拌麵、太和殿、老蕭拌麵、大師兄銷魂麵舖的各式拌麵、曾拌麵，以及山喜屋詹麵等多個品牌。部分網店為突圍而出，四出尋找高質出品，食品網站「好生活」獨賣的「東和拌麵」便是一例。

好生活創辦人Dorothy指出店內的麵食向來熱賣，乾拌麵加湯麵佔總銷量約三成，其中招牌產品之一的「東和拌麵」銷量高，在疫情期間生意額增加20%，比湯麵多3倍。

辛辣秘方加醋 酸辣層次豐

東和拌麵來自台灣嘉義，由台灣百年老店東和製油工廠製作，好生活現有雙醬、蒜香辣籽、擔擔麵和麻醬等4款口味，長期熱賣，好味的秘密在於出色的麵條和醬汁。品牌採用古法日曬小麥麵條，保留小麥香；4款醬汁各有特色，麻醬濃稠富花生香；雙醬混合麻香和炸醬香，味道具層次；嗜辣的可選擔擔麵或蒜香辣籽口味，前者微辣，後者蒜辣惹味。另一款薄有名氣的福忠字號眷村醬麵，在全新的hutchgo mall網購店有售，當中醋香椒麻較為人熟悉，福忠字號選用日曬手工關廟麵，彈牙順滑，醋香椒麻醬則混合3年研發的獨門辛辣秘方和釀造醋而成，酸辣味富層次，值得一試。無論吃哪一款乾拌麵，記者強烈推介拌新鮮葱花同吃，葱辣味既清新又減膩，為麵條畫龍點睛。

鴨血寬粉 麻、辣、香出色

台式湯麵也不乏支持者，紅燒牛肉麵依然長青。Bon Appétit Cooking Studio主理人Zoe推出秘製台式牛肉麵，大受歡迎，多次缺貨，預計9月30日返貨。此麵在台灣製作，每盒有包含餸料的牛肉湯和麵條，湯底為紅燒牛肉湯，肉味濃郁，微辣，也許可以一解不能赴台吃牛肉麵的心癮。

至於麻辣鴨血是近半年熱賣的款式，賈以食日的麻辣鴨血冬粉，以及老媽拌麵的麻辣鴨血寬粉各有粉絲支持，不過網民普遍偏愛老媽拌麵，喜歡它採用純正鴨血和70年老店製作的傳統寬粉，湯底則含有二荊條辣椒、青花椒和朝天椒，集香、麻和辣於一身，豐富出色。

■港式：梅菜豬肉麵 胡椒豬肚湯香濃

港式乾麵因易收藏，在疫情期間也成網購熱選。以傳統蝦子麵為例，較特別有鮑魚王推出的紅燒鮑魚拼鮑魚蝦子麵套裝，價錢親民，4個麵加上1罐紅燒大連鮑魚$88，雖然相對老店的出品，蝦子量較少，鮑魚亦較細小，不過勝在性價比高，麵條含有澳洲鮑魚汁成分，而一罐鮑魚多達6隻，用紅燒鮑魚的汁來撈麵或加入湯麵一起品嘗，直接提升鮑魚風味。

拌麵良醬 吃得過癮

「好生活」的Dorothy分享近期另一麵食新趨勢，就是客人愛買優質醬汁來拌麵。她推介來自台灣的Dr. Diary鵝油干貝醬，此醬含新鮮瑤柱、魷魚乾、小魚乾、蝦仁，以及雲林養鵝協會的鵝油，味道貼近XO醬，記者用來拌永樂粉麵廠出品的極上蝦子麵食用，鵝油甘香，瑤柱量多，吃得過癮。其次推介Le Pont的黃金鵝油香葱，由人手把台灣本土種植的紅葱頭切片，放入自家精煉的鵝油中爆香，用來拌蝦子麵或台式關廟麵，味道像極葱油麵，香、濃，吃葱人大愛。如果偏好香港製造的醬汁的話，好生活、二澳農作社和網店「瓹窿瓹罅」亦有不少選擇。

另一邊廂，家常菜也能變出新口味麵食，為疫下鬱悶生活添新鮮感。麵食品牌滿日與台式餐廳The Night Market合作，早前推出標榜無味精的急凍麵食，一盒麵有齊湯底、餸料、生麵和辣椒油，餸料起碼有3片肉和其他配料，尚算足料。麵食主打亞洲風味，口味創新，其中家常梅菜豬肉麵，把梅菜扣肉配上胡椒豬肚湯，竟意外地好吃。品牌選用本地新鮮五花肉製扣肉，與胡椒和甜梅菜先蒸45分鐘，後燜2小時煮至軟腍，湯底則熬煮6小時，整體豬味香濃，層次豐富。吃完麵條意猶未盡的話，不妨於湯中加入白飯作泡飯，米粒吸盡湯汁，非常滋味。另一款濃茄美牛湯麵則是港式茄牛麵的升級版，採用古法把牛腱肉燜煮12小時，並使用牛骨、牛肉、番茄等逾10種食材和香料，熬煮24小時以上，比一般的茄牛麵茄味更香濃。

■日式：名店聯乘杯麵 選擇豐富

喜歡吃日本拉麵的話，網購選擇也十分豐富，日本食材網店Oisix設置名為「麺処」的專頁，每星期更新一次，供應不同地區和口味的拉麵和蕎麥麵，由日本直送最原汁原味。日本達人Meter Chan開設的拉麵工房兼網店「金所」，現有「鰹之一滴」的鰹魚湯拉麵、「隱家」的沾麵，以及白布烏冬（鰹魚湯鴨肉配料）湯麵，亦為日迷提供多一個美食選擇。若你是日本即食杯麵的支持者，那便要留意網店「迷日店」，店內雲集多款名店聯乘的即食杯麵，鬼金捧拉麵店監修的麻辣味噌拉麵、名古屋人氣拉麵店獅子丸監修的魚介雞白湯拉麵等，選擇豐富。

●Info

◆好生活

查詢：goodlife.com.hk

運費：單次購物運費$80；港島及九龍區單次購物滿$399免運費；新界區單次購物滿$499免運費

◆hutchgo mall

查詢：mall.hutchgo.com/hk

運費：產品運費各有不同，如福忠字號，單次購物$400以下運費$30，滿$400免運費

◆二澳農作社

查詢：www.yio.com.hk

運費：單次購物$300以下須付運費，由$30起；滿$300免運費

◆鮑魚王

查詢：fb專頁 @abalonekinghk

運費：10月1日或之前於fb訂購紅燒鮑魚拼鮑魚蝦子麵套裝（1盒起）享免運費優惠。10月1日後單次購物運費$30，滿$300免運費

◆滿日

查詢：everydayfor.me

運費：單次購物$300以下須付運費$50；滿$300免運費

◆Oisix

查詢：bit.ly/3kyVwxT

運費：普通會員，單次購物（非冷凍類）$600以下須付運費，由$38起；滿$600免運費（可於網站免費登記成為普通會員）

◆Bon Appétit Cooking Studio

查詢：bit.ly/32LT7Ko

運費：單次購物$600以下須付運費，由$38起；滿$600或以上免運費

◆金所

查詢：bit.ly/2ZUJDdI

運費：單次購物$500以下須付運費，由$45起；滿$500免運費

◆台灣吃貨團

查詢：www.lifefoodie.hk/products

運費：單次購物須付運費$45

◆迷日店

查詢：www.maniaj.com

運費：單次購物$350以下須付運費，由$55起；滿$350免運費

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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