攝影貼士：揀啱時機 比景點更重要

可是天氣難料，他不諱言，除了留心天文台的預測，也要講求運氣及影靚相的決心。他不止一次，見到下午陽光普照，馬上出發上山打算影日落，但到達目的地後，卻發現雲層變厚，未能如願影到心水照。相反，有時見到天氣陰暗，上山後天色變得明朗，可以影到靚相。當然，如果天文台預測將會有下雨等壞天氣，便不要到郊野地方，免生意外。

每次上山影相，威sir都要帶上不少「架生」，基本裝備是一支長焦距鏡頭和一支廣角鏡，如路程在半小時之內，也會帶上腳架，甚至會帶同運動攝錄機或航拍機。所以他影風景相時，背包總會較一般行山人士重，故盡可能選擇易去易走的路線，而且大多是原路折返。「有些行山人士不喜歡走回頭路，但始終我的出發點是去影相，並非只是郊遊遠足，和一般行山人士的目的不同，所以不介意重複路線。」但若走長途難度高的路線，便會減省部分裝備。

航拍機成險路好幫手

他提到，幸好現時攝影器材的技術愈來愈精良，可以成為風景攝影的好幫手，其中之一是航拍機。「現時航拍機的科技增進不少，飛行距離及時間也變長。如果拍攝目的地，要經過一些崎嶇險峻的路段，我寧願用航拍機，在一個安全的位置，放飛機（航拍機）出去影，自己不用親身到達。」