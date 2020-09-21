食譜：麵包麥皮仿豬油助黏合

【明報專訊】罐頭餐肉不健康，為食得較有「營」，方敏琪製作了不含防腐劑的「家製餐肉」，減低致癌風險，同時避免進食硝酸鹽後有敏感症。方敏琪指，家製餐肉以新鮮脢頭瘦肉為主材料，可減少脂肪及飽和脂肪，熱量較一般罐頭餐肉低；而且調味可自己控制，會較「輕手」，所以鈉含量較低。另外，加入麵包和麥皮模仿豬油，有助材料黏合，製成餐肉造型，而加入切碎蔬菜可增加纖維。家製餐肉可當作紅肉計算，建議1日進食不多於70克 ，1星期可食350至500克。仁安醫院主廚梁日輝示範製作不含防腐劑、減鈉減脂的家製餐肉，讓大家一止「餐肉癮」。