「善良」餐肉DIY 減脂減鈉 煎得香脆

早餐一份餐蛋治，午餐一碟餐蛋飯，或消夜來一碗餐蛋麵，煎得香噴噴的午餐肉，是不少人的comfort food。

可惜午餐肉不但高脂高鈉，更含致癌物硝酸鹽，令大家不敢多食。請來營養師將邪惡午餐肉變成健康美食，讓大家美味與健康兼得。

肥肉內臟加工 高脂高鈉

由打風到抗疫，存放時間長的罐頭食品成為儲糧首選，而午餐肉更必定榜上有名。餐肉金黃香脆的燶邊教人難以抗拒，不過，美味背後充滿隱憂。仁安醫院註冊營養師方敏琪提醒，午餐肉含高脂肪、高熱量及高鈉，過量食用會引致高膽固醇及肥胖；高血壓人士應盡量少食。

午餐肉屬加工肉類，常以肥肉及內臟製作，含高飽和脂肪，又加入防腐劑硝酸鹽，經常進食會令體內三酸甘油酯及膽固醇升高，還是少吃為妙。

藏致癌風險 小心E250

世界衛生組織屬下的國際癌症研究機構（IARC），在2015年把加工肉類歸類為第一組致癌物「令人類患癌」， 報告指出，每天食用50克加工肉類，患大腸癌風險增加18%。

方敏琪補充，硝酸鹽（nitrate）和亞硝酸鹽（nitrite）是醃製肉類常見成分，除了可作防腐劑，延長保存期，亦可令肉色更粉紅鮮豔；惟兩者經消化後可被細菌轉化為N-亞硝基化合物，有致癌風險。她提醒，雖然硝酸鹽是可使用的食物添加劑，有法例規管其安全食用分量，但要注意常吃含硝酸鹽的食物，致癌風險相對較大。而部分食物標籤未必會列明硝酸鹽含量，或僅以「食物添加劑 E250」標示，市民買醃製肉類時可多留意食物標籤中有沒有「E250」成分，如要買醃製肉類，選擇信譽商戶出售的大品牌貨品亦比較安全。

避配牛油方包炒蛋

心思思想食午餐肉，註冊營養師又有何建議？方敏琪指，午餐肉是紅肉， 又是醃製類食品，應盡量少食；若真的要吃，避免搭配牛油方包、炒蛋等，建議配上較低脂、低熱量及高纖維的新鮮蔬菜，以及全麥麵包，當中水溶性纖維可控制膽固醇。

細火輕煎 不宜加油

午餐肉，最吸引之處莫過於金黃、香脆、微焦。方敏琪指，若以半煎炸的方式將午餐肉煎至燶邊，不但要額外加油，同時要以較高溫度烹調，有可能產生致癌物；建議用易潔鑊，不加油細火輕煎，午餐肉本身會釋出油脂，同樣可煎出金黃香脆的午餐肉。

若以氣炸鍋烹調午餐肉，會否較健康？方敏琪指，不少人會先噴油再氣炸食物，用氣炸鍋未必一定能減少用油量；加上使用氣炸鍋不能看到鍋中食物的情况，有可能燒焦食物而不知，同樣會有致癌物。如果想「氣炸餐肉」，她建議不要加油，亦要不斷開閂氣炸鍋，試出適合時間及溫度，避免餐肉燒焦。

文：姚穎彤

採訪：李祖怡、姚穎彤

編輯：梁小玲

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