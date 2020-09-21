知多啲：持久授權書須醫生律師見證 高院註冊

可簽多份 處理不同資產

不少人會為自己在香港的業務或理財簽立多份授權書，但根據法律，普通的授權書會因當事人變成失智而自動撤銷，只有EPA才可以繼續生效。如當事人失智，EPA受權人要確保EPA已在高等法院註冊，才有權代當事人行事。EPA可隨時撤銷，若已在高等法院註冊，則須向法院申請撤銷。當事人可同時簽立多份EPA，委任不同受權人處理不同的資產。

EPA只處理當事人的資產財務，但這法例將有新改革。《持續授權書條例草案》（Continuing Powers of Attorney (CPA) Bill）已在2018年完成諮詢，將來的CPA會更全面，包括兩種不同性質的持續授權，一種處理當事人的財務資產，另一種照顧當事人的健康和福利，期待CPA早日面世。

做EPA要找一個可靠的受權人，談何容易。如果所託非人，當事人在病榻上神志不清時，受權人卻把資財據為己有，當事人的慘况實在比沒有EPA更甚。在香港，單身、失婚、喪偶或配偶失智，而無子女或子女已移民的人，為數不少，受權人責任重大。希望將來有新興行業，經嚴格培訓並受規管的專業全人照顧策劃師（holistic care planner），集EPA／CPA、監護人、社福界個案管理員（case manager）各個角色於一身。

金融機構處理不一 盼有官方指引

目前執行EPA的另一困難，往往在於金融機構前線人員對EPA接觸不多，不大接受；而且金融機構對EPA的方針各有不同，有的要求受權人帶同當事人到金融機構，才會接受EPA。然而正正因為當事人不便或不可能親自出入金融機構，才需用上EPA。期望金融管理局研究如何平衡風險與利民的需要，對金融機構發出詳盡而符合EPA立法原意的指引，令受權人（通常是照顧者）不必帶着當事人到處折騰，那就是對香港長者和照顧者的德政了。

EPA詳情：doj.gov.hk/chi/epa

註：作者是律師會及醫管局屬下組織成員，但本文言論為作者個人意見，並不代表律師會及醫管局的立場