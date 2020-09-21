耆法錦囊：昏迷失智 有錢也無法動用醫病

67歲的林女士是退休教師，單身，父母雙亡，弟弟早年已移民，甚少來往。林女士的資產包括存款、股票、自住物業及收租物業。她性格獨立自主，早作打算，確保退休後經濟無憂，可四處旅遊。由於不想過世後要弟弟回港承辦遺產，幾年前已在律師行簽立遺囑，指定由好友兼舊同事Amy，以及一直與自己保持聯絡的愛徒Rachel，一同擔任遺囑執行人。

中風昏迷 普通授權書自動失效

林女士今年突然中風昏迷，醫生表示恐怕難以逆轉。林女士中風前曾對Amy和Rachel說過，看過電視、電影中長者院舍的情况，自己只想居家安老；又打算把自住物業用作安老按揭，收取年金聘請外傭甚至護士照顧，支付生活費及醫療費用。可惜現時她無法安排安老按揭，並要長期住在院舍。

Amy和Rachel記起，林女士因經常外遊而簽了一份授權書，委託她們代收租及處理收租物業的維修，於是拿着遺囑與授權書諮詢相熟律師，希望動用林女士的財產，把她搬到高級舒適的療養院。然而律師告知：遺囑在當事人過世後才生效；而普通授權書在當事人失去精神行為能力（即昏迷不醒或神志不清）後便會自動失效，何况那份授權書只授權處理收租物業事宜。

律師反問，林女士中風前有沒有簽立持久授權書（enduring power of attorney，簡稱EPA）？若有，二人就可以用她的現金和資產，代她支付各種費用及改善生活。律師還說，別以為只有單身或親屬不在香港的人需要持久授權書，即使林女士有至親在側，如果沒有持久授權書委任家人做受權人，家人也不能動用她的現金或其他資產來供養她。

家人至親 也須有持久授權書

可惜，林女士並沒有用EPA委任他人處理財務資產。律師遂向Amy和Rachel提出兩個建議：

1. 向監護委員會申請成為林女士的合法監護人，既可從林女士存款中取出每月最多17,700元供養她，又可獲得法定權力，決定林女士的安老居所、照顧模式、是否接受治療等，監護申請不必聘用律師

2. 聘請律師向高等法院申請成為林女士的產業受託監管人，那就有更大權力處理所有資產

然而兩種申請都不一定成功，後者更需要龐大資源和較長時間，只有慨嘆：「人在病房，錢在銀行！」

文：陸文慧（律師、國際公證人、耆智園及流金匯顧問委員會成員）