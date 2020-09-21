知多啲：香精或含合成香料 干擾身體系統

蠟燭主要成分為石蠟，香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑表示，石蠟是長鏈碳氫化合物分子，由30至40個碳原子組成，難以完全燃燒。當石蠟不完全燃燒時，除了產生二氧化碳和水，還有小量一氧化碳和黑煙。加上燃燒香薰蠟燭時，溫熱蠟液揮發有香味的添加成分，當中釋出揮發性有機化合物，長期吸入會對人體有害。

香薰油可大致分為天然提煉和人工合成，天然精油（natural essential oils）提取自天然植物，若使用量適當，對人體傷害理應較小，但要注意當中成分會否引致過敏反應。而價錢相對便宜的香精油（fragrance oil）、廁所香劑，都屬合成香料（synthetic fragrances），要留意標籤，查看當中成分是否安全；例如酞酸酯類化合物（phthalates）、對羥基苯甲酸酯類化合物（parabens）、合成麝香類化合物（synthetic musks）等，有研究指可以干擾身體系統。

至於使用電加熱香薰器、加熱電燈或以熱水加熱取代燭火，做法比較安全，可減少燃燒時釋出有害物質，和避免溫度過高令香薰油中基底油（carrier oils）揮發冒油煙。特別一提，當香薰油味道變淡便代表揮發成分所剩無幾，此時應停止加熱，以免基底油因高溫分解成有毒成分或揮發出油煙。不過，陳鈞傑不建議經常使用香薰。

至於拜神所用的線香，原料通常是松香樹、乳香樹的樹脂，磨成粉末再搓成棒狀。燃燒線香屬悶燒過程（smouldering），以餘燼緩慢燃燒。樹脂在高溫（500℃以上）部分成分發生熱分解和蒸發，釋出有機物質的蒸氣。當蒸氣遇到冷空氣，這些有機物質冷凝，變回固體或液體微粒，懸浮在空氣之中，光線的軌迹被微粒影響產生散射，形成白煙，同時亦會增加空氣微粒數目，例如PM 2.5。有機物質如樹脂、線香等在不完全燃燒下，能產生常見的致癌物質多環芳香烴、甲醛等。