星期日文學‧荒謬當道，愛拯救之：蔣曉薇《秋鯨擱淺》筆談

鄭：鄭政恆 蔣：蔣曉薇

日本動畫對創作的影響

鄭：首先，我們從《秋鯨擱淺》看到新海誠動畫《言葉之庭》的重要影響，你是先看到這部動畫才構思小說，還是寫《秋鯨擱淺》的時候，才看到《言葉之庭》呢？

蔣：我是先看《言葉之庭》的，好多年前了。有一個朋友告訴我《言葉之庭》很有文學性，我一定會喜歡，於是我就買了DVD來看。那時新海誠還未製作《你的名字。》和《天氣之子》，我一看了《言葉之庭》就喜歡得很，覺得那個庭園、那個下着連綿雨的雨天和那雙用人手做的鞋子很有意思，後來更特意去了新宿御苑朝聖。因為太喜歡這個作品，寫《秋鯨擱淺》的時候，很自然便會想到《言葉之庭》的情節，那就放了進故事裏。

鄭：從這部小說看到日本動畫（如宮崎駿和新海誠）對你的影響，日本動畫似乎超乎現實，但你的小說卻比較寫實，這方面的轉變和接收到底是怎樣的呢？

蔣：日本動畫其實我只是鍾愛宮崎駿和新海誠，一如香港許多觀眾。他們的動畫吸引我的，是那些很單純、很純粹的東西。宮崎駿吸引我的，是大海和童真，新海誠吸引我的，是孤獨和文學感；作為觀眾，我只是好好去感受觀賞的經驗，在寫作的時候，很自然地有些畫面就會在腦海浮現，然後，我便很自然能轉化成自己的東西。如果要比喻，我覺得就是自己成了一塊白布，把布浸在顏料裏，那些色彩自然會染到布料上，開放自己，好好感受，就是這麼自然的事。或許我表達得不太好，請見諒。

文學的養分

鄭：從陳冠中的《金都茶餐廳》到小說中的「名都西餐廳」甚至「夕都西歺廳」，看到你對於我城的焦慮，《秋鯨擱淺》似乎在最後帶來了一點點希望，是你個人性格使然？你個人對於香港社會的狀態是不是如此樂觀呢？

蔣：談到陳冠中的《金都茶餐廳》，我又想到陳慧也寫過旺發茶餐廳，其實寫「夕都西歺廳」也有點接龍的意味，每代人對茶餐廳的描述也有那個時代的意義。不過我筆下的並不是茶餐廳，而是西餐廳，有點像「波士頓餐廳」西式混雜港式廉價扒房的那種。有西餐湯、餐包，牛扒用梳打粉醃製，醬汁是豉油喼汁那種。

《秋鯨擱淺》在最後帶來了一點點希望，是故事需要？還是我本身性格使然？都有可能吧！其實故事最後蘇月秋能否醒來也是未知之數，只能說她的意識有醒覺，但將會在身體裏牢禁多久，我這個作者並不知道，或許她的手指微微抖動，只是我們的主觀意願，實質上那只是身體的正常反射動作，未必跟覺醒有完全的關係。

至於我個人對香港的看法，當然是不樂觀了！但創作時，始終會抱着還有可能等到時機的想法，或許再堅持，再做一點什麼，或許時機來到，就真有可能出死入生呢！這都是創作時想到的，在黑暗當中總想抱住一點星光，哪怕只能在作品中呈現希望，也是要抱緊的星火。

鄭：存在主義是二十世紀重要的文藝與哲學思潮，你是如何開始接觸存在主義的呢？只有卡繆的作品《異鄉人》、《薛西弗斯神話》和《反抗者》才能令你着迷嗎？

蔣：最初接觸存在主義，是因為生活的不如意，當然也會跟二○一七年的社會氣氛有關，感覺有一種很沉重又無力的感覺。後來看了存在主義的文章，覺得很有啟發，便再接觸和閱讀卡繆的作品。坦白說，之所以閱讀卡繆，並被他的作品吸引，跟他人生傳奇的經歷不無關係。他經歷了兩次世界大戰，見證着殺戮、極權統治、世界崩壞、種族屠殺，又是世界其中幾位最年輕的諾貝爾文學獎得獎者，可惜在得獎後三年便因車禍離世（有研究說是被行刺而死）。他的人生經歷很吸引我！又，我看了他在諾貝爾文學獎頒獎禮的致謝辭，很認同他！「在作家漫長一生的境遇中，晦暗也好，騰達也好，在暴君的鐵牢中也好，能自在發出聲音時也好，只要他盡力做到為真理服務，為自由服務，他就能重新找回勃勃而富有生機的集體情感和支撐。無論我們每個人有怎樣的弱點，作家職業的高貴永遠植根在兩種艱難的介入中：拒絕謊言，反抗逼迫。」後來再研讀他的作品，發現他真是一個全才作家，可以將一個理念演化成小說、雜文、劇作，又能將理念清晰地延伸，由發現荒謬，到與荒謬共存，最終是意識上的抵抗，了解到他的理論後，心裏忽然豁然開朗。覺得這個年代雖然難過，但讀畢他的作品，確實能得到面對荒謬的勇氣和力量。

教育與社會

鄭：由於你從事教育方面的工作，在《秋鯨擱淺》裏有很多具體的校園生活描寫，在你眼中大概這幾年來，香港教育的狀况出了什麼大問題？情形似乎每况愈下，你如何為自己尋找空間和出路？而在這部小說中你對學校的管理層有不少批評，會否為你帶來壓力？

蔣：香港教育出現的問題，已經是為人詬病多年的老問題，不就是考試導向、很安全的學習模式嗎？要求老師機械似的依書直說、不要加入個人意見或評論，數據先行、學科增值表現、文憑試成績、入大學人數最重要，雖說強調藝術、全才發展，但到關頭，仍是高舉學術成就，讀藝術的出路其實不多。

至於如何為自己尋找空間和出路，我也沒有很深入去想，只能說盡做！能身教影響學生，已經是一種修為，但不是所有同學都會被你影響，人與人的相處都得看緣分，有些學生確是能深交，但有些始終會對老師敬而遠之。而我的學校，其實是一間很有溫情的學校，制度、政策、行政各樣也相對合理，我的小說也沒有批評學校的意思。而小說裏的荒謬情節，都是從朋友的學校和管理層裏取材，他們的經歷往往令我大開眼界，有些校長真的只是當一盤生意來辦教育，或者沉醉在弄權的事情上，很可怕！

鄭：面對和經歷保育運動、本土運動、雨傘運動、反送中運動等等，你個人在心態上有沒有任何的調整？而作為教育工作者，從中你看到自己和學生如何轉變了呢？

蔣：心態上的轉變，是不要指望有摩西一樣的領袖可以帶領大家過紅海，衝出黑暗。我想，這應該是整個香港的醒覺吧！每個人都有在社會上的崗位和責任，守住這條防線，是每個專業範疇都需要的。不管是教育、醫療、社福、法律、科技、金融、新聞各樣，在自己的工作上緊守崗位，這是無比重要。至於社區，這也是非常需要做地區工作，在社區教育、撒種、溝通、連繫，就能凝聚力量，這些許寶強已經身體力行做了很多。我很欣賞這些學者。

我看到學生的轉變是，他們由政治冷感變成熱血青年，他們會自發做很多事情，無論是文宣還是做地區記者做監察、記錄，他們都是自發組織。當然他們不會告訴老師和學校，但課後他們其實很關心社會動向，或許因為網絡，資訊很容易得到，他們要被某些媒體洗腦並不容易，這代學生還有明辨是非的能力。當然，因為年少衝動，他們是容易走得很前，所以也很害怕他們會受傷或被捕。

改編經驗談

鄭：我很好奇從舞台劇改編為小說的過程，你要跨越寫作媒介上哪方面的不同之處呢？其中，有什麼獨特的經驗可以跟我們分享呢？同樣道理，你將電影《幻愛》改編為小說作品，其中有沒有一些經驗可以跟我們分享？

蔣：將舞台劇改編為小說其實不是一件容易的事。劇場是一個結合好多專業人士的地方，有導演、演員、設計師、舞台監督等等，要營造氣氛，可以靠燈光、舞台設計、音響效果，而演員的專業演繹，也是創作的一個部分。回歸到小說創作的時候，就必須靠作者一人去創造一個立體的世界，用文字帶動情感，描摹環境和氣氛。又，在戲劇演繹時，大約只有一小時三十分鐘，不能有太多信息量，所以很多話必須點到即止，不能有太多描述。就以蘇月秋和游敏兒通訊的信件為例，在劇場版時，她們二人的信只有十句之內的對白，信件不能太長，因為觀眾會沒有耐性去聽，但在小說裏，她們交流的信就不能太短了，信件太短，讀下去便沒有味道，也會讓人覺很她們的交流不夠深刻。

另外，在劇場版時，其實是沒有楊閱這個角色，而楊帆立只是一個旁觀者，我沒有構思他的人生經歷。但在小說裏，因為我採用了三線發展的結構，而楊帆立既是圖書館管理員，我可以把滲入文本的工作交給他，因此我必須給他一個經歷，也必須給他一個閱讀文本的理由。當我創作了楊帆立和楊閱的父女情後，我其實得到很大的滿足感，因為他們兩個角色，暗暗便令蘇月秋和游敏兒兩人得到拯救，不至於擱淺而死。他們的父女情，很感動我呢！不過寫這兩個角色並不容易，這個故事寫到第八至十章時，我一度不知道楊帆立可以怎樣推動故事發展，困惑了一段日子。直至一天忽發奇想，讓楊閱醒來，這個故事便很順利地發展下去了。我很感謝楊閱呢！

至於將電影《幻愛》改編為小說作品，其實對我來說是一次練筆。導演和編劇將劇本交給我，我是一邊看着劇本，一邊研究電影拍攝畫面來創作的。寫的時候，我有一個意識，就是故事必須保留電影重要的部分，基本上電影出現過的對白我都一一寫進去。但同時，我又提醒自己，我必須加入個人觀察和思考，必須讓讀者讀下去會覺得這是很蔣曉薇的東西，而不是隨便找個人來寫都可以。所以，我除了加入屯門的生活經驗外，我還加入了不少意象、文學成分，當然不能太文藝，但總算是有自己的風格。例如有一場戲，寫阿樂在輕鐵站病發，輕鐵駛過，發出刺耳的聲音，鏡頭拍着廣播器，他聽到幻覺，是欣欣給父親虐打。當我寫這場戲時，我便用了月亮和雲層詭異的光暈去寫那些幻覺。

「黑暗一下子籠罩天空，一彎刀子似的鈎月隱藏在雲層裏，散發着陰嗖嗖的白煙，阿樂如同看見欣欣的父親手執鋼刀威脅欣欣的樣子。阿樂正要撲上去阻止之時，一列輕鐵忽然在月台前急促煞停，發出極其尖刺的聲音，那聲音銳利得好像出鞘的刀刃，在空氣中拖着長長的銀光，可以把他由上到下剖開，撕成兩半。白刀子似的彎月在雲層中露出月牙，隱約照耀出月台前方晃動的細碎光影，那光影如同許多夜行動物的眼睛，盯着獵物；光影一再晃動，影子緩緩向前移動，看準時機便會猛撲下去攫住他。

阿樂的額頭冒出冷汗，喇叭又再響起怪異的聲響，磨刀霍霍，欣欣的父親在厲聲喝罵着。接着又是一堆雜物倒下的聲響，阿樂驚恐得兩手掩着耳朵，跑向天橋，像遇見猛獸似的倉皇逃竄。天空愈發陰黑，月牙旁邊反常地出現了一道刀光似的虛影，兩彎月亮同時浮在天空，在雲層裏朦朧地泛出詭異的光。」

我覺得這樣寫很有文學感，而自己也不會只是copycat，將鏡頭畫面轉換成意象，其實是很有趣的過程。

從寫作到出版

鄭：寫實為主，兼及浪漫的言情風格，似乎可以面向大眾，你有一個或一群想像中的閱讀對象嗎？

蔣：我的閱讀對象嘛，首先是曾經看過《秋鯨》劇場版的觀眾，我知道他們期待已久，好多觀眾都曾私訊我說好想能看重演或看到小說，所以我是很用心去寫，希望給他們一種有別於舞台的閱讀經驗。在觀眾以外，希望接觸的對象就是這幾年經歷過許多傷痛、憤怒、絕望、哀傷，仍在掙扎、仍在迷惘的人，很希望溫柔的故事能給大家走下去的力量和安慰。當然，不能不提的是台灣的讀者，我覺得台灣很多朋友都很關注香港，甚至在情感上台港兩地是血脈相連的，香港很關心台灣，台灣也很關心香港。希望這小說能在台灣廣泛被傳閱，聯文好些編輯都說這個故事很感動，文字令人溫暖，他們說台灣讀者應該會喜歡的，所以我期待有更多台灣朋友，能透過這本小說明白香港人的掙扎和苦痛，然後大家一起努力下去。

鄭：你曾分別在香港和台灣出版小說，請說說這兩地出版小說過程的經驗之談。

蔣：在台灣出版的經驗讓我非常感恩，聯合文學是一間歷史悠久的出版社，過往栽培了許多優秀作者，在聯文出版也令我有被栽培、被肯定的感覺。他們很努力地為《秋鯨》宣傳、發稿，把書推廣，送到台灣大大小小的書店去，又會在文學雜誌裏下廣告，而電子書跟實體書是同時發售；總編昭翡老師還把《秋鯨》帶給白先勇老師看，這些都是我連做夢也不敢想像的事情！

在台灣，機會和讀者群會比在香港出版的多，而他們的排版和設計都很用心，是有一種小清新的感覺。如果只在香港出版的話，不是所有書都能在台灣買得到，但在台灣出版，香港讀者也可以買到我的書，所以能令作品流傳得更遠。

鄭：最後，香港故事三部曲（首兩部是《家．寶》、《秋鯨擱淺》）的寫作是你對自己立下的目標，還是挑戰呢？《秋鯨擱淺》處理了二○一七年發生的事情，其後香港的形勢在二○一九急轉直下，對你來說，第三部曲會不會是充滿挑戰呢？

蔣：既是目標也是挑戰吧！要創作一個作品不容易，需要許多累積、思考和沉澱，要是能好好感受生活，走進人群跟這地方的人接觸，我覺得還是有很多香港故事可以說、值得說的！小說第三部曲還未構思，不過現在很想寫劇，很想有機會再為劇場寫戲，題材已經在腦袋裏醞釀。

文//鄭政恆

編輯//關曉陽

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