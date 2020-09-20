ways of seeing：手語作詩rap歌 漫畫寫日常 走進無聲世界

Kim和Joyce是非牟利機構Resolve Foundation今年的社會公義育才計劃學員，同為聾人發聲，二人背景卻大不相同。Joyce是語橋社資員工，在一所開辦手語雙語共融教育計劃的學校做聾人老師，她在聾校接受幼稚園、小學、中學教育，後來負笈美國取得數學系學士學位，亦在香港教育大學取得教育榮譽學士（特殊需要）學位。而Kim則是健聽者，在中大主修語言學，從year 1開始學手語，同系同學亦有聾人。二人以不同視角感受聾人的藝術文化，各有推介：

音樂：聾人歌手 以手語rap歌

芬蘭聾人饒舌歌手Signmark去年曾來港演出，Joyce難忘在現場的興奮，「我以前看BIGBANG的演唱會，但感覺不是很connect到，Signmark用手語表演，旁邊有一個健聽歌手唱歌，那刻我很享受過程，感受到音樂」。她說跟手語歌不同，很多手語歌是用手語翻譯流行曲歌詞表演，例如比個心心代表「愛」，但Signmark是以低音震動等元素感受音樂的律動，再以手語創作，樂隊中的健聽歌手亦會寫詞，因此不論觀眾是否聾人，都可欣賞作品。他在一次比賽中引起華納注意成為簽約歌手。

手語的rap，是不是在每句最後做相似的手勢押韻？Joyce說手語有它的獨特語法，押韻有許多方式，其中一種是以一個手形表達全句意思，她示範以「2」的手形做兩人相遇（兩指向下如雙腳行走）然後互望（兩手伸出雙指相對）；「5」做出向大家打招呼（揮手），問你們開心嗎？（雙手向內撥）。然後她想了想，又以2、5、0，即如包剪揼的手勢創作一段情節，開門（5）、有球滾出來（0）、有人看到（2）、把球拾起（5）、打向另一人（0）。健聽的Kim笑指這是聾人很信手拈來的玩法，「就像我們作詩詞會押韻，或創作有趣故事流傳，如從前有座山、山上有座廟、廟裏有個和尚……」

自然手語vs.國際手語

各地手語都有不同，Joyce說有300多種，「有分香港手語、澳門手語、日本手語」，是聾人在交流過程中自然發展出的溝通方式，故稱「自然手語」，而Signmark有些歌以國際手語創作，就是「人工手語」，由匯集各地手語的詞彙而成，「我們叫國際手勢，大概40%詞彙來自美國手語，如果本身懂美國手語，就很易明白國際手語」。她說這套語言多在一些國際會議使用，隨舉行地點有別，所用的手語亦有些差異，如在亞洲舉行，可能就會少用些美國手語的詞彙。

Signmark作品：bit.ly/2FNetOz

文學：手語詩 敍述8‧31

腦舍是香港推動「以手語作為腦袋的食糧」的手語教室，在2018年成立。Kim學習手語5年多，自去年至今在一些集會上充當翻譯角色，將社會資訊及討論帶進聾人世界，亦有份參與「譯‧香港手語」這個專頁的工作，專頁會製作以手語表達如記協聲明、鄭文傑訪問等內容的片段。當她看到腦舍的1至10數字詩時深受啟發，「這是聾人很特別的一個藝術形式，以1至10的手型串連一個故事」。就像Joyce一瞬間就可用相似的方法說小故事，而在Kim眼中，她看到手語多一層的可能性，「腦舍以此去敍述7．21及8．31的事情，視覺上很震撼，像看到很多畫面再呈現在面前」，手語跟說話一樣，報新聞、與朋友閒聊、上台表演，表達均大不相同，Kim舉例在8．31手語詩中，「車廂的門打開，警察衝進去的一節是快速的；而救護員在閘外哀求進去救人的一幕，則像慢鏡，如看電影」。

即使不懂手語的人，都會受這首詩感染。「我們在這段日子常看事件的文字記錄，或有相關經歷的人接受訪問，但用手語故事的方式卻是另一種呈現，在現在很多空間愈收愈窄的情况之下，我們的確要開創更多對話或說話的方式。」

打破健聽溝通限制

表情亦是手語關鍵一環，Kim感受過這種以視覺為主的語言如何容易地在人與人之間互通。「我曾接待來自日本的聾人，我本來一句日本手語也不懂，於是向他指着自己，打出『日本手語』，苦惱地擰頭攤開手，表達我唔識，他明白後，我們便開始互相學習，我學『唔識』的日本手語，他又好奇問我香港手語的『唔識』是怎樣，混着兩地的手語聊，過了一會已大致溝通到。」她笑言，「兩種雖是很不同的語言，但因視覺、空間、表情的特徵，兩地聾人溝通，比起兩個健聽的人講廣東話與日文，反而聾人似更容易」。

香港手語文學之數字詩「831」：bit.ly/2FQ88BM

電影：以指出招說歷史

「世界上有300多種基因會導致先天性聽力障礙，卻只有29種變種屬於Sign Gene。」Sign Gene是2017的超級英雄電影，由Emilio Insolera製作及執導，講述一名具有異能的聾人特工故事，Joyce說香港影視作品往往以健聽人學手語去演聾人角色，而這部電影的導演和演員都是聾人，情節亦放進聾人歷史。戲中有邪惡組織1.8.8.0.，她解畫，1880年是一個對她自己亦造成影響的重要年份。

手語教學 不是必然

那年，米蘭舉行國際聾人教育會議，「在這之前很多聾人老師會用手語教學，但會議宣布聾人自此以後用口語教學，取締手語，會上都是健聽人，只有兩個聾人代表。提案通過後，很多聾人老師失去工作，學校紛紛取消手語教學」。Joyce從幼稚園到中五都在聾校就讀，一直接受口語教學，亦即從讀口形學習知識，「或逼我們戴助聽器在耳邊播到很大聲，對我們而言是沒有幫助」，求學過程充滿痛苦，她記得有老師說過一句，「口語聽得好代表你聰明，看不明口形就代表你蠢」。

然而Joyce顯然不蠢，讀到中五考會考，「學校讓我們不要去考中英數，考縫紉、藝術便好了，我不明為何剝削我們考試的機會，那時我們讀的中五只跟中二中三課程相若，遺漏刪減很多」，於是她到主流學校從中三讀起。「所有同學之中只有我是聾人，當時每天6小時不停看口形，好辛苦，老師行來行去，寫黑板時背對我們，看不到口形，只學到一兩成。」幸好多才多藝的她贏得同學尊重，「我打籃球、游泳不錯，老師有時都會叫我做示範」，她笑：「以前我好瘦的！手球、乒乓球、畫畫也不錯，其他同學見到我有能力，也會尊重我。老師會幫我，同學沒蝦我，在主流學校的聾生被欺負是家常便飯，我很奇怪為何我沒有，很感恩，很難得。」

一個世紀後的道歉

她中五畢業後在匯豐銀行工作，幾年後還是決定到美國繼續求學之路，「家人是生氣的，覺得在銀行做福利好、人工不俗」，但她不後悔，因為在美國，她自此踏進了新世界。先讀社區學院，有一群聾人同學，她報的班亦會提供手語翻譯，後來進聾人大學Gallaudet University，「全部課程用美國手語教，聾人老師是博士，我當時很震撼，原來聾人可以做醫生、律師、老闆，在香港卻那麼受壓制」。超過一個世紀後的2010年，聾人教育會議在加拿大召開，「我亦有到場觀察，那個會議正式為米蘭決定公開道歉，終於承認手語在教學是很重要，我感動得哭了」。

自此是否雨過天青呢？並不。 1960年代聾校數目有7至8間，至今只剩1間，Joyce說香港的聾人教學仍有很多改進空間，「手語只為輔助，中五的學生在學中二、三的課本」，政府認為給聾人一個助聽器就夠了，Joyce說，甚至她參與的手語雙語共融教育計劃，讓聾人與健聽人一同學習，從2007年亦一直得不到政府的恆常資助。

Sign Gene預告片：bit.ly/2ZPjPzZ

漫畫：溫暖筆觸 連結聾健世界

Kim說：「其實聾人社群有很多不同面貌。」有Joyce的故事，也有方包的故事。「方包本身是聾人，在主流環境成長，近年才開始學手語，她的專頁『我的無聲世界』講很多生活趣事」，近來方包畫的，是很多健聽朋友說她打字快，她答因為自己從不講電話；別人在耳邊說「借歪」，聾人只覺耳朵癢癢；打雷的晚上，人人難以入睡，她卻睡得安穩。生活的差異，好的壞的，都在方包可愛筆觸裏融化成一種溫暖。

疫情之下，她畫了一幅說聾人口罩都不會臭臭的，問及方包的創作心得，她說：「全香港人都為了對抗疫情而有不少壓力，因此我將日常生活畫成漫畫分享，讓大家可在面對疫情中得到瞬間輕鬆，這亦是我由始至終畫漫畫的原因，希望人們看到我的漫畫會有共鳴和從生活壓力中得到一點歡樂。」她說一直跟健聽人生活，伴侶也是健聽人，「所以經常問伴侶如何看聾人，然後會討論聾健的生活趣事」，如此在畫中注入共鳴。

「我的無聲世界」專頁：facebook.com/SilentWorldforme

聾人的身分認同

作品說之不盡，Joyce還介紹下月開幕的第十屆聾人電影節（facebook.com/hkidff），她在上編劇課程，正構思一個人在社會事件中掙扎，「關於黑白的故事」，英國導演Bim Ajadi跟她說過，聾人亦不一定要拍聾人題材，聽不聽得見，世界一樣廣闊。她請我在報道中用「聾人」，不用「失聰」或「聽障」，「以前我都不喜歡聾人、deaf這些字眼，去過美國讀書，我知道deaf這個字是包含聾人文化身分，回港後身分好似有個轉變，對自己有認同」，就如舞者黃耀邦，感受地板震動而跳，便有他獨樹一幟的舞步。

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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