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movie chic movie style：《聖荷西謀殺案》港女陸男悲情錯配

【明報專訊】香港原創舞台劇《聖荷西謀殺案》多番公演，甚受歡迎，劇本獲香港舞台劇獎最佳劇本。舞台劇被改編拍成電影，卻遇上了改編的問題。

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