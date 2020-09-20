Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
副刊
2020年9月20日星期日
星期日生活
賣菜達人華仔 跑贏疫市菜道 鮮菜送到手上
美國人還不夠愛國嗎？
特朗普的國民教育
同場加映：馬背上的野地英雄 托米麗絲：哈薩克的花木蘭
星期日現場：匿名氏寫匿名事：《我們的最後進化》
什麼人訪問什麼人：深水埗，怪你過分美麗 對抗士紳化 藝術要學壞
眾人之事：否想與反對國家——它如何馴養生活
圖文城市：好相遇／喜雙逢
星期日現場：新冠肺炎下的韓國醫生罷工潮
阿貓阿狗：#86夜貓
七情上面：追Like追到腦幹底 表裏情緒演算法
開門讀書：亂世下的清高
周日話題：百年永和 今日維新
童軍跳彈牀：內循環
movie chic movie style：《聖荷西謀殺案》港女陸男悲情錯配
同場加映：回到路蘭成熟時
家明雜感：《我想結束這一切》詭異的回家旅途
影片簡評：《逃出立法院》 IIB
咩世界：第162期 ／報復
漫畫連載：That City那城 Vol. 12
星期日文學‧荒謬當道，愛拯救之：蔣曉薇《秋鯨擱淺》筆談
讀食時光：白酒蒸比目魚 原鍋鮮甜上桌
綠色生活：養蝴蝶 買標本 賞蝶變成殺蝶
通識導賞：物理講師看《天能》 路蘭的逆行世界存在嗎？
ways of seeing：手語作詩rap歌 漫畫寫日常 走進無聲世界
未來城市：防第四波疫情 加快檢測 滴水不漏
movie chic movie style：《聖荷西謀殺案》港女陸男悲情錯配
prev
next
【明報專訊】香港原創舞台劇《聖荷西謀殺案》多番公演，甚受歡迎，劇本獲香港舞台劇獎最佳劇本。舞台劇被改編拍成電影，卻遇上了改編的問題。
上 / 下一篇新聞
賣菜達人華仔 跑贏疫市菜道 鮮菜送到手上
美國人還不夠愛國嗎？
特朗普的國民教育
同場加映：馬背上的野地英雄 托米麗絲：哈薩克的花木蘭
星期日現場：匿名氏寫匿名事：《我們的最後進化》
什麼人訪問什麼人：深水埗，怪你過分美麗 對抗士紳化 藝術要學壞
眾人之事：否想與反對國家——它如何馴養生活
圖文城市：好相遇／喜雙逢
星期日現場：新冠肺炎下的韓國醫生罷工潮
阿貓阿狗：#86夜貓
七情上面：追Like追到腦幹底 表裏情緒演算法
開門讀書：亂世下的清高
周日話題：百年永和 今日維新
童軍跳彈牀：內循環
movie chic movie style：《聖荷西謀殺案》港女陸男悲情錯配
同場加映：回到路蘭成熟時
家明雜感：《我想結束這一切》詭異的回家旅途
影片簡評：《逃出立法院》 IIB
咩世界：第162期 ／報復
漫畫連載：That City那城 Vol. 12
星期日文學‧荒謬當道，愛拯救之：蔣曉薇《秋鯨擱淺》筆談
讀食時光：白酒蒸比目魚 原鍋鮮甜上桌
綠色生活：養蝴蝶 買標本 賞蝶變成殺蝶
通識導賞：物理講師看《天能》 路蘭的逆行世界存在嗎？
ways of seeing：手語作詩rap歌 漫畫寫日常 走進無聲世界
未來城市：防第四波疫情 加快檢測 滴水不漏
賣菜達人華仔 跑贏疫市菜道 鮮菜送到手上
美國人還不夠愛國嗎？
特朗普的國民教育
同場加映：馬背上的野地英雄 托米麗絲：哈薩克的花木蘭
星期日現場：匿名氏寫匿名事：《我們的最後進化》
什麼人訪問什麼人：深水埗，怪你過分美麗 對抗士紳化 藝術要學壞
眾人之事：否想與反對國家——它如何馴養生活
圖文城市：好相遇／喜雙逢
星期日現場：新冠肺炎下的韓國醫生罷工潮
阿貓阿狗：#86夜貓
七情上面：追Like追到腦幹底 表裏情緒演算法
開門讀書：亂世下的清高
周日話題：百年永和 今日維新
童軍跳彈牀：內循環
同場加映：回到路蘭成熟時
家明雜感：《我想結束這一切》詭異的回家旅途
影片簡評：《逃出立法院》 IIB
咩世界：第162期 ／報復
漫畫連載：That City那城 Vol. 12
星期日文學‧荒謬當道，愛拯救之：蔣曉薇《秋鯨擱淺》筆談
讀食時光：白酒蒸比目魚 原鍋鮮甜上桌
綠色生活：養蝴蝶 買標本 賞蝶變成殺蝶
通識導賞：物理講師看《天能》 路蘭的逆行世界存在嗎？
ways of seeing：手語作詩rap歌 漫畫寫日常 走進無聲世界
未來城市：防第四波疫情 加快檢測 滴水不漏
prev
next