什麼人訪問什麼人：深水埗，怪你過分美麗 對抗士紳化 藝術要學壞

討論間不無發現，橫觀全球化新自由主義下某些地區，命運彷彿相連，大型單一發展湧至、堆土機輾壓大勢所趨，本是看準城市狹縫、因租金較低廉而進駐舊區的藝術家，似乎無可避免地同時成為士紳化的「幫兇」及受害者。2018年初深水埗被政府宣布將設立「時裝基地」，大財團早於周邊虎視眈眈甚至插旗，大南街一帶在第三波疫情襲來前更一躍成為文青抗疫聖地，租金「疫市」反彈上升。未來深水埗有何發展，許是眾人所關心，而藝術家在這位置又有怎樣的掙扎？我們如何運用所學甚或所不學，拆解困局？

開舖 —— 在逆市加租的這條街

王天仁曾稱3年約滿便結束合舍，至今年約滿前雖說蝕住做，但年初又忽發奇想──不如繼續搞落去？一把聲音迴盪耳際，「地舖喎地舖喎」，同時見藝文圈人搞活動時掣肘處處，「無自己場地好難做喎真係」，權衡之下，遂在業主答應「疫市」減租後決定續約兩年。新約簽好後，周遭一下子嘭嘭聲許多新店進駐，剛巧碰上社運周年展覽，結果「每日接近1000人進出」大南街，可想而知，地產商順勢起價，王天仁透露所知升幅：相類店舖大概加租20%至最高70%不等，即可以由約3萬躍升至最高5萬多，友店Openground店舖更一度被商人睇中。

「『Sham Shui Po is the new Brooklyn』其實不是由一間select shop首先講起嘅」──話說回頭，原來是數年前頻頻收購、天仁稱為財閥的人傳出的，當年「接近霸王硬上弓」的時裝基地落實時，涉事者已看準勢頭落注，準備在周邊發展很潮很酷的地景。話雖如此，回想現狀天仁慨嘆道，「但我哋自己係咪咁唔爭氣租晒同一條街呢？」深水埗租金低廉的地方相對多，一條街驀地湧來如此多精品、手冲咖啡店，要問的是，街坊對此真的有需求嗎？一杯四五十元的咖啡，為生活餬口營營役役的街坊，真有幾人能付起？天仁認為即使此非「士紳化」，為氣氛而不為需求生產，都讓事情變虛假。最初合舍開業時希望與社區連結，首個活動展出6位維修師傅的工具，首年幾近每個月都舉辦維修工作坊，讓工匠精髓流傳也嘗試連結社區，當初與附近店舖同創的「大南學堂」卻因經費問題擱置，而現時各種原因下合舍引入定價昂貴的食物，他時也感到不自在。

多年前投入觀塘工廠區保育運動的黃津珏，從當時開始反思，作為藝術家不能只為一己身分爭取，過程往往牽涉更廣的社區脈絡，而社區內持份者又往往很多元。4年前在深水埗舉辦街頭藝術節、在商舖或樓宇外牆畫上壁畫，引來不少關於士紳化及街頭藝術的討論。阿珏固然不忿那種空降藝術、把當地租金推高的姿態，他舉例說外國譬如柏林有不少藝術家已意識到自己為地區帶來問題，主動把各自的街頭藝術洗刷塗淨。其後阿珏有份策劃舉辦的「藝術丶創意與城市：可見的未來」論壇，吸引許多藝文圈人參與，其中應邀出席主講的企業家、藝術收藏家羅揚傑便是有能力購入政府快將拆掉舊樓的人，繼而改裝成café或hostel，很多人固然不滿這種保育方式，但弔詭的是「你其實好難批判佢，因為事實上我哋真係無力阻止（堆土機）」，「有錢佬somehow係阻到啲，佢哋可以買到個殼」，反之我們仍然要問的是──「搞文化藝術的人有冇成為堆土機一部分？」

藝術家 —— 從舊區淘金的篩？

藝術家為社區灌注創意，為舊區「洗淨美化」，卻又因此引來大財團注意，讓地區淪為財閥囊中物，藉此調升租金圖利，阿珏說：「所以有朋友說得很好，藝術家像human filter，一個區舊了，便靠藝術家吸得乾乾淨淨，然後就變貴了」，但作為human filter，結果是什麼？「就係畀人掉咗你囉，唔需要你，畀更有錢的人來玩」，由觀塘到現在老是在講，他認為困難之處其實是──「我們經常跳過自由市場去講」，但在自由市場下，藝術家往往成為中層，無力擺脫這共生關係，是共犯同時是受害者，天仁苦笑認同說，「係啊擺脫唔到個地獄」。阿珏認為，一切跨過「自由市場」的討論其實都無法對焦，他其中想到的方法是，藝術家應更多地提倡租金管制，比如像蒙特利爾的租金管制，便曾有效遏止租金加幅至1%的低水平。

再推向背後更大的圖像，也就是現代城市工業沒落後，轉型至創意文化的政策配合，阿珏說，「尤其這十多廿年來，香港在跟可能是東京或新加坡等地競爭」，靠着吸引創意階級、打造環境，「即是Richard Florida的講法，在此底下用好多錢及其他配套鼓勵人做創意文化」。政府藉由政策制訂及推動，吸引「創意新貴」，背後隱含的其實不違新自由主義下的剝削，「在這位置藝術家其實很無力，有很多陷阱可能會跌進去」，他舉例談到月前文章亦有提及的──英國倫敦塔村區Cereal Killer Café因在貧民區賣4.4英鎊一碗的穀物片引來的士紳化抗議，「有記者問呢區咁窮點畀得起？老闆就黑面趕記者走」，其後是「200多位抗議者到舖頭掉漆油」，阿珏回頭想若情况換在香港，我們會這樣做嗎？他笑言「我哋可能坐晒喺裏面食嘢、排緊隊，尤其咁多黃店」，不然就是無限輪迴多年來不斷重現的，參與、不參與的藝術家互相對罵，然後一區玩完去另一區，「所以歸根究柢，必須批判的最大問題就是自由經濟的問題」。

抑或……我們的腦袋已被士紳化？

除了指向經濟結構，我們還可做什麼？阿珏提到紐約作家及社運人Sarah Schulman經歷紐約的士紳化後，寫了名為The Gentrification of the Mind（暫譯《思想士紳化》）的書，「佢就話，點解我哋覺得某啲嘢係靚，會唔會係我哋中間個思考能力都已經畀人gentrified咗呢？我覺得呢樣嘢真係mind blown呀！」譬如說，為何咖啡味就特別香？阿珏又提到寫出《完全自殺手冊》的日本作家鶴見濟，「佢好批判整個全球化與咖啡業，十幾廿年前冇咁多人飲，成件事係煲出嚟，而佢嘅做法，就係拒絕，直頭杯葛唔飲」。另外英國學者Alex Rhys-Taylor研究氣味與士紳化的關係，有趣的是他發現「愈多café的地方就會愈貴」，並以炸雞舖作對比，「即是平民最平可以攝取蛋白質的就是食炸雞」，從他計算得出區內愈少炸雞舖、愈多café，樓價就愈貴，換轉香港，炸雞舖可能是「煎釀三寶、牛雜等」，「其實都會計得出，所以café是個gentrificator，indicate士紳化正在發生」。

回想深水埗原有的事物，點解會被認為唔靚，要靠human filter吸走？阿珏問「我哋係唔係要有反思能力，點解我哋嘅想像只有café、café同café」，到頭來會發現本來強調創意和年輕人活力的整個global gentrification，「其實係冇乜創意」。香港發展較歐美慢一些，幾年後我們會否就是坐着吃昂貴cereal的人？阿珏循Sarah Schulman的思路，反思這跟我們的美學訓練有莫大關連，「我們這幫訓練出來做設計做藝術的人，就正正是好識將事物變得好光鮮好presentable的人」，而在重視包裝多於內容的時代，我們是否要批判，自身的美學訓練正逆轉社區，令原生居民有可能被淘汰？他認為，這些問題是前線藝術家必須去問，甚至有責任自我批評。

天仁由此想到同街皮革行、鈕扣業的轉變，由原來的批發到零售轉型，交到下代打理時台灣DIY熱潮又碰巧捲至，幾家皮店各辦工作坊，此時合舍剛進駐，看着轉變悄悄發生的他便想，「我哋唔係試圖去override條街的風格或內容，而係好似一幅拼圖，砌咗落去其他嘢繼續存在，車行咪車行囉，斜對面那家70年代丁蟹咁款嘅證券行仲喺度，我哋唔係一個競爭，亦唔存在競爭，因為大家做緊唔同嘢」，天仁當時有個天真想法，「幾好啊對面舖見禮拜日多人流就開番禮拜日，大家造成synergy（協同效應）」。

抗衡 —— 回應社區需要 「唔靚都OK」

轉捩點是今年五六月社運周年展覽期間爆出多家新店，「塞爆成條街，變成媒體焦點，聽講話鄭裕玲都在收音機講大南街好潮呢排要去行下，嗰下你就會覺得，玩爛咗嗰樣嘢囉」，眼前轉變讓天仁憶起少年讀書時代，旺角波鞋街一帶的「割禾清式玩法」，一陣風吹便整街清一式的小丸子或芝士蛋糕……「真係前車可鑑，你睇太平山街，嗰度都已經叫做是有一定經濟能力的社區」，但對於深水埗，天仁未敢下定論，「個複雜性唔同其他社區」，他舉例說附近南亞裔的地攤，暫時警察食環都未搞到佢哋，街頭也有檔被他暗暗喚作「大南街深夜食堂」的燒烤檔，最近也在提升設備，「即是說這樣的肌理其實好有趣，你可以賣80蚊一個麵包，但同樣有檔阿伯夜晚在路邊燒串燒的存在」。

阿珏以一個案例接道，「南亞裔地攤有趣的是，有個case studies話一些unlawful事情能阻止士紳化發生」，他強調這故事不知真偽，但就在倫敦一個少數族裔聚居地，「有人會每月持續開槍，向天嘭一聲開槍，然後有個剛搬入去唔知咩事嘅人就好驚啦」，後來才知道那是故意的，「原來這是為了令crime rate望落好高，啲人就唔可以投資」。這事例讓他反問「其實香港人係咪太乖呢？」那個「太乖」是否gentrify出來；又提到Sarah Schulman詰問美學訓練是否已gentrify思維，令我們追求某種美，「其他的ugliness、poverty就係唔好睇嘅，街邊擺地攤又係唔好睇，這正正是在學校學art、design的美學training」。阿珏再舉學者兼藝術家Barbara Holub的例子，她有受資助的藝術項目，就是落社區的計劃，「佢問地區的人想要什麼，班細路想要個單車場，art project的整隊人就造個單車場」，例子寓意在於「有班artist有anti-art training，他們明白藝術訓練有時會影響他人，譬如天仁佢會好刻意唔做一個White Cube，唔會令啲人入嚟睇同佢無關嘅嘢，其實這年代的藝術家，就好需要有這種mentality」，他們舉了個在香港很難得的例子，就是曾在油麻地的活化廳。

談到「乖唔乖」，天仁想起幼時住大角嘴的經驗，母親帶他到北河街街市買餸，當時常遇到小販走鬼，「世界其實可以好闊，我賣黑膠唱片，地下擺一塊布咪得囉」，「𠵱家所有設計或藝術系學生都試過整流動嘢，點解唔將佢付諸實踐？其實creativity可以咁用，唔一定要交租先可以去實踐creativity」，他認為這道門一打開就好玩多了，「譬如聽日一起身，大南街就有十幾檔，你捉到我幾多檔呢，你一嚟我就閃就跑，就可以抵抗到士紳化喇！」談到小販大家都興致勃勃，回復年代久遠的蓬勃活力，阿珏接道「要提醒自己，老一輩的訓練，他們仍有autonomy（自主性），冇咁多掣肘要租邊到平啲」，結果真殺出一條血路。

深水埗的未來

經過不同戰役，十多年來不同地區士紳化的相關報道，天仁說「幾乎只是人名地名換了，事情都一樣」，談到對深水埗未來的想像，他的積極總帶點悲觀，藝術家經常猶豫在做與不做、高調又怕被看中的處境；現今常說到「如水」，他讓我們想像一盆水，「當倒落去有隙縫水會流走，但唔係喎𠵱家好似周圍都封死晒，你唯一可以做嘅係咩呢，就係潑去第二度，你點樣潑佢出嚟？就係做一啲激烈嘅嘢，唔係咁乖由佢自己流動」，把水潑出，就是要踩界，「自由市場底下地區必然成為倒模，總有地段變貴然後轉變，但你能夠挑戰呢種力量咩？都係大笨象同小老鼠的狀况」，所以他認為，最重要的是重新令這mindset傳開去，力量就會更大。阿珏同樣抱持悲觀的積極，悲觀是對話的失效，「同政府講自由市場唔work喎，你講咩啫，除非上訪北京」，但creativity「唔係政府容許你做乜嘢就去做，往往就係人哋唔容許你先爆啲嘢出嚟」，他對過去一年看到的創意，從中會否因此找到出路，算是較有信心，表層依然會是租貴、大財團進駐，但暗地裏能否有其他事發生？一旁的天仁這樣說：「你諗下現實生活由細到大教我哋紅燈要停綠燈要過，邊個一生人未試過紅燈過馬路呢，個個都試過，其實我哋骨子裏都唔係咁信呢啲框，點解我哋又唔喺呢件事（士紳化）上面挑戰制度？」

■答：王天仁：本地藝術家，藝文空間「合舍」創辦人，荔景區區議員、黃津珏：獨立音樂人，文化評論人，倫敦大學城市學院音樂系博士生

文//林凱敏

圖//黃志東

編輯//劉子斌

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