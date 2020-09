什麼人訪問什麼人：深水埗，怪你過分美麗 對抗士紳化 藝術要學壞

討論間不無發現,橫觀全球化新自由主義下某些地區,命運彷彿相連,大型單一發展湧至、堆土機輾壓大勢所趨,本是看準城市狹縫、因租金較低廉而進駐舊區的藝術家,似乎無可避免地同時成為士紳化的「幫兇」及受害者。2018年初深水埗被政府宣布將設立「時裝基地」,大財團早於周邊虎視眈眈甚至插旗,大南街一帶在第三波疫情襲來前更一躍成為文青抗疫聖地,租金「疫市」反彈上升。未來深水埗有何發展,許是眾人所關心,而藝術家在這位置又有怎樣的掙扎?我們如何運用所學甚或所不學,拆解困局?

開舖 —— 在逆市加租的這條街

王天仁曾稱3年約滿便結束合舍,至今年約滿前雖說蝕住做,但年初又忽發奇想──不如繼續搞落去?一把聲音迴盪耳際,「地舖喎地舖喎」,同時見藝文圈人搞活動時掣肘處處,「無自己場地好難做喎真係」,權衡之下,遂在業主答應「疫市」減租後決定續約兩年。新約簽好後,周遭一下子嘭嘭聲許多新店進駐,剛巧碰上社運周年展覽,結果「每日接近1000人進出」大南街,可想而知,地產商順勢起價,王天仁透露所知升幅:相類店舖大概加租20%至最高70%不等,即可以由約3萬躍升至最高5萬多,友店Openground店舖更一度被商人睇中。

「『Sham Shui Po is the new Brooklyn』其實不是由一間select shop首先講起嘅」──話說回頭,原來是數年前頻頻收購、天仁稱為財閥的人傳出的,當年「接近霸王硬上弓」的時裝基地落實時,涉事者已看準勢頭落注,準備在周邊發展很潮很酷的地景。話雖如此,回想現狀天仁慨嘆道,「但我哋自己係咪咁唔爭氣租晒同一條街呢?」深水埗租金低廉的地方相對多,一條街驀地湧來如此多精品、手冲咖啡店,要問的是,街坊對此真的有需求嗎?一杯四五十元的咖啡,為生活餬口營營役役的街坊,真有幾人能付起?天仁認為即使此非「士紳化」,為氣氛而不為需求生產,都讓事情變虛假。最初合舍開業時希望與社區連結,首個活動展出6位維修師傅的工具,首年幾近每個月都舉辦維修工作坊,讓工匠精髓流傳也嘗試連結社區,當初與附近店舖同創的「大南學堂」卻因經費問題擱置,而現時各種原因下合舍引入定價昂貴的食物,他時也感到不自在。

多年前投入觀塘工廠區保育運動的黃津珏,從當時開始反思,作為藝術家不能只為一己身分爭取,過程往往牽涉更廣的社區脈絡,而社區內持份者又往往很多元。4年前在深水埗舉辦街頭藝術節、在商舖或樓宇外牆畫上壁畫,引來不少關於士紳化及街頭藝術的討論。阿珏固然不忿那種空降藝術、把當地租金推高的姿態,他舉例說外國譬如柏林有不少藝術家已意識到自己為地區帶來問題,主動把各自的街頭藝術洗刷塗淨。其後阿珏有份策劃舉辦的「藝術丶創意與城市:可見的未來」論壇,吸引許多藝文圈人參與,其中應邀出席主講的企業家、藝術收藏家羅揚傑便是有能力購入政府快將拆掉舊樓的人,繼而改裝成café或hostel,很多人固然不滿這種保育方式,但弔詭的是「你其實好難批判佢,因為事實上我哋真係無力阻止(堆土機)」,「有錢佬somehow係阻到啲,佢哋可以買到個殼」,反之我們仍然要問的是──「搞文化藝術的人有冇成為堆土機一部分?」

藝術家 —— 從舊區淘金的篩?

藝術家為社區灌注創意,為舊區「洗淨美化」,卻又因此引來大財團注意,讓地區淪為財閥囊中物,藉此調升租金圖利,阿珏說:「所以有朋友說得很好,藝術家像human filter,一個區舊了,便靠藝術家吸得乾乾淨淨,然後就變貴了」,但作為human filter,結果是什麼?「就係畀人掉咗你囉,唔需要你,畀更有錢的人來玩」,由觀塘到現在老是在講,他認為困難之處其實是──「我們經常跳過自由市場去講」,但在自由市場下,藝術家往往成為中層,無力擺脫這共生關係,是共犯同時是受害者,天仁苦笑認同說,「係啊擺脫唔到個地獄」。阿珏認為,一切跨過「自由市場」的討論其實都無法對焦,他其中想到的方法是,藝術家應更多地提倡租金管制,比如像蒙特利爾的租金管制,便曾有效遏止租金加幅至1%的低水平。

再推向背後更大的圖像,也就是現代城市工業沒落後,轉型至創意文化的政策配合,阿珏說,「尤其這十多廿年來,香港在跟可能是東京或新加坡等地競爭」,靠着吸引創意階級、打造環境,「即是Richard Florida的講法,在此底下用好多錢及其他配套鼓勵人做創意文化」。政府藉由政策制訂及推動,吸引「創意新貴」,背後隱含的其實不違新自由主義下的剝削,「在這位置藝術家其實很無力,有很多陷阱可能會跌進去」,他舉例談到月前文章亦有提及的──英國倫敦塔村區Cereal Killer Café因在貧民區賣4.4英鎊一碗的穀物片引來的士紳化抗議,「有記者問呢區咁窮點畀得起?老闆就黑面趕記者走」,其後是「200多位抗議者到舖頭掉漆油」,阿珏回頭想若情况換在香港,我們會這樣做嗎?他笑言「我哋可能坐晒喺裏面食嘢、排緊隊,尤其咁多黃店」,不然就是無限輪迴多年來不斷重現的,參與、不參與的藝術家互相對罵,然後一區玩完去另一區,「所以歸根究柢,必須批判的最大問題就是自由經濟的問題」。

抑或……我們的腦袋已被士紳化?

除了指向經濟結構,我們還可做什麼?阿珏提到紐約作家及社運人Sarah Schulman經歷紐約的士紳化後,寫了名為The Gentrification of the Mind(暫譯《思想士紳化》)的書,「佢就話,點解我哋覺得某啲嘢係靚,會唔會係我哋中間個思考能力都已經畀人gentrified咗呢?我覺得呢樣嘢真係mind blown呀!」譬如說,為何咖啡味就特別香?阿珏又提到寫出《完全自殺手冊》的日本作家鶴見濟,「佢好批判整個全球化與咖啡業,十幾廿年前冇咁多人飲,成件事係煲出嚟,而佢嘅做法,就係拒絕,直頭杯葛唔飲」。另外英國學者Alex Rhys-Taylor研究氣味與士紳化的關係,有趣的是他發現「愈多café的地方就會愈貴」,並以炸雞舖作對比,「即是平民最平可以攝取蛋白質的就是食炸雞」,從他計算得出區內愈少炸雞舖、愈多café,樓價就愈貴,換轉香港,炸雞舖可能是「煎釀三寶、牛雜等」,「其實都會計得出,所以café是個gentrificator,indicate士紳化正在發生」。

回想深水埗原有的事物,點解會被認為唔靚,要靠human filter吸走?阿珏問「我哋係唔係要有反思能力,點解我哋嘅想像只有café、café同café」,到頭來會發現本來強調創意和年輕人活力的整個global gentrification,「其實係冇乜創意」。香港發展較歐美慢一些,幾年後我們會否就是坐着吃昂貴cereal的人?阿珏循Sarah Schulman的思路,反思這跟我們的美學訓練有莫大關連,「我們這幫訓練出來做設計做藝術的人,就正正是好識將事物變得好光鮮好presentable的人」,而在重視包裝多於內容的時代,我們是否要批判,自身的美學訓練正逆轉社區,令原生居民有可能被淘汰?他認為,這些問題是前線藝術家必須去問,甚至有責任自我批評。

天仁由此想到同街皮革行、鈕扣業的轉變,由原來的批發到零售轉型,交到下代打理時台灣DIY熱潮又碰巧捲至,幾家皮店各辦工作坊,此時合舍剛進駐,看着轉變悄悄發生的他便想,「我哋唔係試圖去override條街的風格或內容,而係好似一幅拼圖,砌咗落去其他嘢繼續存在,車行咪車行囉,斜對面那家70年代丁蟹咁款嘅證券行仲喺度,我哋唔係一個競爭,亦唔存在競爭,因為大家做緊唔同嘢」,天仁當時有個天真想法,「幾好啊對面舖見禮拜日多人流就開番禮拜日,大家造成synergy(協同效應)」。

抗衡 —— 回應社區需要 「唔靚都OK」

轉捩點是今年五六月社運周年展覽期間爆出多家新店,「塞爆成條街,變成媒體焦點,聽講話鄭裕玲都在收音機講大南街好潮呢排要去行下,嗰下你就會覺得,玩爛咗嗰樣嘢囉」,眼前轉變讓天仁憶起少年讀書時代,旺角波鞋街一帶的「割禾清式玩法」,一陣風吹便整街清一式的小丸子或芝士蛋糕……「真係前車可鑑,你睇太平山街,嗰度都已經叫做是有一定經濟能力的社區」,但對於深水埗,天仁未敢下定論,「個複雜性唔同其他社區」,他舉例說附近南亞裔的地攤,暫時警察食環都未搞到佢哋,街頭也有檔被他暗暗喚作「大南街深夜食堂」的燒烤檔,最近也在提升設備,「即是說這樣的肌理其實好有趣,你可以賣80蚊一個麵包,但同樣有檔阿伯夜晚在路邊燒串燒的存在」。

阿珏以一個案例接道,「南亞裔地攤有趣的是,有個case studies話一些unlawful事情能阻止士紳化發生」,他強調這故事不知真偽,但就在倫敦一個少數族裔聚居地,「有人會每月持續開槍,向天嘭一聲開槍,然後有個剛搬入去唔知咩事嘅人就好驚啦」,後來才知道那是故意的,「原來這是為了令crime rate望落好高,啲人就唔可以投資」。這事例讓他反問「其實香港人係咪太乖呢?」那個「太乖」是否gentrify出來;又提到Sarah Schulman詰問美學訓練是否已gentrify思維,令我們追求某種美,「其他的ugliness、poverty就係唔好睇嘅,街邊擺地攤又係唔好睇,這正正是在學校學art、design的美學training」。阿珏再舉學者兼藝術家Barbara Holub的例子,她有受資助的藝術項目,就是落社區的計劃,「佢問地區的人想要什麼,班細路想要個單車場,art project的整隊人就造個單車場」,例子寓意在於「有班artist有anti-art training,他們明白藝術訓練有時會影響他人,譬如天仁佢會好刻意唔做一個White Cube,唔會令啲人入嚟睇同佢無關嘅嘢,其實這年代的藝術家,就好需要有這種mentality」,他們舉了個在香港很難得的例子,就是曾在油麻地的活化廳。

談到「乖唔乖」,天仁想起幼時住大角嘴的經驗,母親帶他到北河街街市買餸,當時常遇到小販走鬼,「世界其實可以好闊,我賣黑膠唱片,地下擺一塊布咪得囉」,「𠵱家所有設計或藝術系學生都試過整流動嘢,點解唔將佢付諸實踐?其實creativity可以咁用,唔一定要交租先可以去實踐creativity」,他認為這道門一打開就好玩多了,「譬如聽日一起身,大南街就有十幾檔,你捉到我幾多檔呢,你一嚟我就閃就跑,就可以抵抗到士紳化喇!」談到小販大家都興致勃勃,回復年代久遠的蓬勃活力,阿珏接道「要提醒自己,老一輩的訓練,他們仍有autonomy(自主性),冇咁多掣肘要租邊到平啲」,結果真殺出一條血路。

深水埗的未來

經過不同戰役,十多年來不同地區士紳化的相關報道,天仁說「幾乎只是人名地名換了,事情都一樣」,談到對深水埗未來的想像,他的積極總帶點悲觀,藝術家經常猶豫在做與不做、高調又怕被看中的處境;現今常說到「如水」,他讓我們想像一盆水,「當倒落去有隙縫水會流走,但唔係喎𠵱家好似周圍都封死晒,你唯一可以做嘅係咩呢,就係潑去第二度,你點樣潑佢出嚟?就係做一啲激烈嘅嘢,唔係咁乖由佢自己流動」,把水潑出,就是要踩界,「自由市場底下地區必然成為倒模,總有地段變貴然後轉變,但你能夠挑戰呢種力量咩?都係大笨象同小老鼠的狀况」,所以他認為,最重要的是重新令這mindset傳開去,力量就會更大。阿珏同樣抱持悲觀的積極,悲觀是對話的失效,「同政府講自由市場唔work喎,你講咩啫,除非上訪北京」,但creativity「唔係政府容許你做乜嘢就去做,往往就係人哋唔容許你先爆啲嘢出嚟」,他對過去一年看到的創意,從中會否因此找到出路,算是較有信心,表層依然會是租貴、大財團進駐,但暗地裏能否有其他事發生?一旁的天仁這樣說:「你諗下現實生活由細到大教我哋紅燈要停綠燈要過,邊個一生人未試過紅燈過馬路呢,個個都試過,其實我哋骨子裏都唔係咁信呢啲框,點解我哋又唔喺呢件事(士紳化)上面挑戰制度?」

■答:王天仁:本地藝術家,藝文空間「合舍」創辦人,荔景區區議員、黃津珏:獨立音樂人,文化評論人,倫敦大學城市學院音樂系博士生

文//林凱敏

圖//黃志東

編輯//劉子斌

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao