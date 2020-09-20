星期日現場：匿名氏寫匿名事：《我們的最後進化》

〈山城。浮城〉

作者「海」訪問去年11月12日回中大救援的「W」醫生

W醫生住在與中文大學一海之隔的馬鞍山，她從家中望着黑煙從中大山城升上半空，當時警察已攻入大學，催淚彈射至夏鼎基運動場。W氣得發抖，她和另外幾位醫生由馬鞍山、沿城門河經大水坑走到大學火車站，再輾轉去到夏鼎基運動場旁邊的大學健身室U-Gym，那是最接近二號橋的救護站。屬典型和理非的W當時第一次戴上豬嘴，聽着二號橋不斷傳來「砰砰砰」的催淚彈聲。

W醫生記得，當時U-Gym被分成三個區域，按危急程度分流傷者，最接近入口的區域接收傷勢最重的人。場館面積不太，最多容納約20個傷者。而傷者陸續被送進來，有被水炮射中，有被催淚彈燒傷，有骨折。部份傷者可以於現場治理，但有一些必須送院。其中一個，是中大男學生，他抱着手進來，整個人渾身打顫，手指腫得好厲害，已變了形，醫生一看就知手指斷了。W醫生問他想不想送院，他就哭了。

中大男生痛得好厲害，W醫生擔心再捱落去，即使骨斷了接得回，如果傷了神經血管，也可能無法復元。W決定兵行險着，向同事求助，後來成功將男生不經急症室直接送上病房做手術。W說，當晚還有其他醫生，將中彈的傷者秘密送院。作者「海」寫到：「為了保護參與行動的醫生，本文不詳述送院過程。筆者會好好記下這些故事，直到香港真正光復的一天。」

我看到這段，呼了一口氣。我問阿海為何醫生願意接受訪問，公開一些她可能犯法犯規的事？阿海說：「佢又無乜表達憂慮喎，二話不說就接受訪問。」當然訪問事先保證會匿名保護身分，甚至阿海自己的名字和身分也要隱藏，盡量刪走所有線索，她說：「人物訪問多數也要形容個人的性格、年紀、樣貌，但這一切都要skip。這些人訪是不會透露她幾多歲，眉清目秀抑或粗獷，你是完全形容不到，你甚至不要聯想到任何人。」她很努力寫好這篇「面目模糊」的文章，無名無姓卻有細節有場景，3000幾字寫了足足兩個星期，改完又改，很多晚冲涼刷牙也在思考文章的結構。我不明白，寫稿又無錢，又不出名，又應該讀者寥寥，因何如此費神？她立即答：「為受訪者，她太勁。我不要辜負佢畀個故仔我。」

Please Mind the Gap

作者「森」訪問港鐵觀塘線車長葉文誠（化名）

時間退回8月24日觀塘區大遊行，值夜班的葉文誠中午準備出門，突然「叮」一聲，電話熒幕彈出港鐵封站的消息。阿誠差點叫了出來，他沒想到公司會在一個獲發「不反對通知書」的遊行前，一口氣暫停鄰近7個站的服務，這做法是運動以來的首次。更意外的是，作為員工的他事前全不知情，記者的消息竟比他更靈通。

阿誠上班後被安排在彩虹站，當時他和其他車長在地鐵月台百無聊賴，彷彿與地面上跟警方對峙的示威者存於平行時空。突然，電梯上傳來聲響，接着是一群身穿黑衣的人衝下電梯，來到月台，同時喊着：「快走、快走，別讓警察盯上。」有人為求把同伴送上列車，頂着車門，不讓車門關上，車門關上又開的「嘟嘟」聲不絕；有人粗口橫飛，指罵阿誠是政府的幫兇及走狗，甚至有人以雷射筆射他；但亦有人歇斯底里苦苦哀求，請求阿誠不要讓列車開出，好讓更多示威者可以登上列車；又有人抓着他的手，跟他說謝謝、加油。作為車長，他還是頭一回跟乘客的距離如此近。

阿誠說他也豁出去了，情不自禁地在月台上大聲喊加油，把供車長用的水及乾糧交到手足手中，並與身邊的車長指揮及疏導乘客。而每次列車關上門，阿誠都感覺放下了心中大石。關門、開車，從未令他如此緊張。然後月台上又回歸平靜。

我問作者「森」是怎麼找到阿誠？她說確是千辛萬苦，要搭受訪者再搭家人再搭同事才聯絡上，最初阿誠也很戒備，「他就是要睇晒我啲記者證（現職電視台）、學生證（已過期）。我都有叫他在網上搜尋我的名字，起碼可以match到我的名字和樣貌。」然後阿誠便在一間樓上Cafe說他的故事，他對車長工作的懷疑和反思。森說：「（受訪）是有風險的，他說想到最差，大不了就是不做。既然他不怕，我就更加不用怕。就算最後知道寫這篇文的是我，我所做的事對得住自己又對得住他，我無加鹽加醋，寫的都是事實。只要落筆寫的是真相，我不覺得對我有風險。」她說匿名的原因，一來是不知道公司會否批准，二來是不想公司的背景影響讀者的觀感，可能是藍，可能是黃，不想文章加入這些色彩。

〈人體極限大撤退〉

作者「E君」訪問「金仔」和「阿晴」，「獻膀胱給香港」、引句「我人生未試過這麼急尿！」，簡潔的剖白，讓人聽到膀胱的吶喊。

9月1日，網民發起堵塞機場抗議行動。「家長」金仔和阿晴收到「接放學」任務後，在出大嶼山的路上看着紅紅的車龍、瑟縮在巴士行李架上的手足……連綿無盡的車尾燈映入眼簾，然而金仔對此並無太大感覺，也沒想到這一夜會成為經典的「港版鄧寇克大行動」。尿意已佔據了他的整個人生，金仔說：「沿路他們都一路叫我在外面屙（尿），因為塞得好厲害嘛，但我真的無法接受人人有車cam（行車記錄儀）影住我屙，因為你會記錄我屙尿，然後你會看到我車的車牌，又可以查到個車主的名，只能夠『堅持』下去。」

經歷5小時的大長征，當「校巴」回到安全地帶後，金仔設法用人生最快的速度，由停車場跑往洗手間。那段300米的距離，比起他20多年的人生還要長。阿晴笑指當時金仔是以「夾腳」的姿勢奔跑，狀態就像一個穿了人字拖的短跑手一樣。當尿意全消後，金仔重返人間，甚至表示可以再接任務。「我已經屙完了，我不怕！」他自信地說。

這篇是我最印象深刻的文章，當然在急尿的過程中，有金仔義薄雲天接放學的部署和細節，不過無聊的我最記得膀胱的吶喊。我純粹感到文章在沉重的運動中帶點笑話，沒想過作者「E君」寫笑料也fact check。她讀新聞出身，訪問後好認真做transcript，然後請假1天專心寫稿和查證他們的駕駛路線，以及事件前後次序等等。我更加沒想過，她寫笑料時卻嗚嗚的哭。

E君說：「我寫篇文嗰陣，其實情緒係激動嘅，因為好多畫面會即時浮現，激動到有個moment我覺得我寫唔到落去。急尿嗰種狀態其實都講緊我自己嘅情緒，密集式近距離體驗大量新聞事件，都會令到個人好似個膀胱咁大爆炸，但現實係，你唔會隨時都搵到地方解決，都係要忍，但最後點都會釋放，先繼續到落去。」所以她很努力地寫好這篇文，寫得立體，找到明確，很firm（確實）的細節，令對運動不太有興趣的人也有驚喜，還有，她虔誠地相信這是一個紀錄，是一個歷史的紀錄：「我自己係咁樣去做，起碼我自己嘅部分就係咁。」

《我們的最後進化》

這本書用上日本動畫《數碼暴龍》的電影名，名為《我們的最後進化》，原來進化，從來都是悄悄發生。書一共有廿幾篇文章，當然不能說篇篇佳品，但很多也令我想哭想笑。我亦要承認我有獲邀寫稿（不是賣花讚花香，不要打面！），但其他約20名作者，我絕大部分不認識。他們可能是現職記者，或前記者，或純粹讀新聞的畢業生，大家都因發起人邀稿而同寫一書。為了保護受訪者和作者，此書在台灣出版，香港有售。

作者默默寫下故事，記錄默默做事的人。容我再引述Please Mind the Gap一文呃下字數：

車長葉文誠說，原來8‧31當天太子站內有另一位車長，在危急關頭，下了個不一樣的決定……畫面定格在警方的速龍小隊向列車內乘客噴射胡椒噴霧一幕，此時原來有另一列列車正駛進太子站。當時那位車長剛好得悉站內有市民受傷，同時警方在驅散市民。他當機立斷，在僅僅到站前煞停了「一到站就開車門」的電腦程式，改為人手操作。因此到站後，車門並沒有立刻打開。當時在月台的警察不停拍打車廂，要求車長開門，遠在青衣的指揮中心亦與車長通訊，指示他聽從指令開門。但車長認為當下環境不安全，擔心乘客或會受傷，堅持不開車門。在跟指揮中心多番來回周旋後，指揮中心最後容許車長，原車駛離太子站。

「這個故事，在當天未必能成為焦點，甚至往後也沒有多少人知悉，但原來任何崗位，即使開門或關門，在一瞬間有另一意義。」

文//鄭思思（獨立記者）

編輯//王俊杰

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