同場加映：馬背上的野地英雄 托米麗絲：哈薩克的花木蘭

（本文章含劇透）

電影以著名古希臘史學家希羅多德（Herodotus）序事開首，講述常被遺忘的游牧民族故事：托米麗絲乃馬薩革泰（Massagetai）族長的長女，其父於她兒時因手下叛變而被殺。幾經流亡後，托氏長大成人，成為智勇雙全的戰士。在一次比武中認識鄰族族長之子亞干（Argun），兩人互相欣賞繼而相愛。其後，托氏憑藉養父母和亞干兩族相助，成功手刃殺父仇人，奪回族長之位。托氏與亞干成婚，在往後十多年，兩人聯手將族內事務打理得非常成功，贏得族內和鄰族口碑。公元前530年左右，波斯的居魯士大帝表面上向中亞各游牧民族提出結盟，實際上欲對其展開殖民。和談中，亞干表示游牧民族並無東征西討的野心，只嚮往自由和民族自決，並拒絕招安，引起居魯士的焦慮。居魯士的謀士獻計暗殺亞干及其子，認為托氏不過一介婦人，只要丈夫和兒子被殺，一定會崩潰歸順波斯。豈料托氏悲痛過後，並無退讓，甚至殺了居魯士的大使。居魯士大怒並率領大軍征討中亞；托氏最終成功游說各族，組織游牧聯軍以寡敵眾，智取居魯士首級，捍衛了中亞的自由與和平。

巾幗不等於要當神力女超人

與西方不少高舉女性主義的英雄電影不同，Satayev並無將托氏硬要描繪成鶴立雞群、所向無敵的女英雄。《托》中除托氏以外，部落群中還有其他旗鼓相當的女戰士，當中不乏智勇色兼備的女性，而托氏養父母一族中女性的地位更超男性。電影中托氏也不時要倚靠男性幫助，也有柔情嬌弱一面，在愛情和事業路上從未要支配夫君。她與亞干可說是惺惺相惜，相敬如賓。在居魯士誠邀結盟一事上，兩夫婦看法不一，托氏甚至認為結盟是陷阱；然而，她雖為族長，卻未曾強迫亞干順從，甚至尊重他的堅持，讓他前往巴比倫城。此外，托氏在電影中也非武功第一：她會戰敗、會受傷，只是她有勇氣且不氣餒，靠智謀搭救才能險勝對方，並不會像《木蘭》一樣，忽然成了「神力女超人」，以一敵百，還精通超能力或氣功。更有趣的是，導演安排手刃居魯士的並非托氏，而是她的義弟，挑戰傳統巾幗電影中女主角手刃final boss的必然定律。

「游牧」的革命性

德勒兹（Deleuze）乃法國上一世紀知名哲學家，曾為福柯（Foucault）惺惺相惜的好友。他在其名著《千高原》（Milles Plateaux）多處討論到在「建制機器」中如何理解「反抗」的可能性，當中他尤其鍾愛從游牧民族的獨特性來反思這議題。若說福柯鍾愛討論「anormal」，意指違反社會規範，亦即一切離經叛道之事；那麼德勒兹則關注「anomal」，意指脫離常態，亦即忽然衝擊建制之事。古時的自由戀愛、革命先烈，以至近代的同性戀、婚外情、精神病人等皆屬前者，往往被道德和規範摒棄，視為眼中釘，反抗因此往往與如何重新定義「離經叛道」的話語權爭奪戰脫不了鈎。然而，後者未必要與社會規範「恆常」脫鈎，脫離常態者往往最初皆喜歡歸邊、融入社群，只有特定情况下，例如面對情感、危難或自我時，才忽然「離群」。

因此對德勒兹來說，社會上並無絕對二元分割的「黃藍」陣營，不然我們難以理解歷史上各種權力板塊的移動。而在宏大的權力對峙中，德勒兹認為游牧民族正是各種文明的「離群者」：嚮往自由並非他們的天性，他們也會為鞏固權力和土地拚殺，也會鈎心鬥角（例如托氏父親被弒），但基於他們身處的地域性和歷史性，所孕育出的文化往往較難變成一種巨型、僵化、具結構性且由上而下的體系和規範。換句話說，他們更能如水般具流動性和可變性，從而顯得他們更「自由」。當一個較「自由」的族群遇上具「離群」性的精神領袖（如亞干和托氏），它的「自由性」便更突出。因此，游牧民族往往是最能撼動巨型「建制」或「帝國」的人，但若它將來走向建制化或帝國化（例如蒙古帝國），它的革命力也會隨之消散。

《托》在某些國家如伊朗獲不少負評，當中通常離不開對「正史」的詮釋戰，有當地傳媒認為Satayev騎劫了他們的「國族英雄」，也有人不同意電影以希羅多德版本的托氏故事改編，更有人嫌棄故事模式俗套，離不開傳統復仇故事。但不容忽視的是，史詩類作品的文學改編向來具神話元素，不一定「遵從」正史，且大多離不開以復仇作基調；關鍵在作者如何顛覆傳統對該史詩的一般理解，開拓想像：歌德的《普羅米修斯》或是德國劇作家克萊斯特（Kleist）的《彭忒西勒亞》（Penthesilea）皆「違背」正史，卻為浪漫派文學開創出嶄新的悲劇視覺。而《托》的獨特之處正正在於Satayev拒絕定義托氏為現今哪個國家的國族英雄，並將其游牧性與整個中亞區身分認同史扣連起來。這做法相當具革命性，與德勒兹強調的「游牧」概念相呼應：哈薩克也好，中亞也好，它向來不是一塊「既有且完整」的領土，也毋須依從什麼官方給予的「自古以來……」等定義；「游牧性」正正就是一種「流動」概念，它不隸屬於任何國家政府特質、正史或合法性，它本身就挑戰着「國界」的定義，就如德勒兹所說，國土和土地向來並非「既定存在」，只有被不停重新定義。換句話說，《托》反對「大哈薩克主義」，也同時反對「大中亞主義」，它追溯的是那份「游牧性」，以對抗國際列強的虎視眈眈。正如片中亞干所說：「我們不求擴張，只求自由。」《托》承載的寓意昭然若揭，導演心中的哈薩克就是應拒絕任何政治、經濟或文化殖民，拒絕被美國政治干預、被俄國軍事入侵，更不應認同猶如招安的「一帶一路」。同時，亦因為「國土」是流動，土地可以被奪回僅屬其次，人民才是首要，因為沒有「人民」的游牧民族便什麼也不是，所以它們比任何「以國為本」的民族都先要明白「以民為主」之重要性。片中，族長們強調對「民」之責任，在重大危難時也會與族人溝通，托氏復仇時亦叮囑要以保全族性命為先，猶如《雷神3》中的名言：「Asgard is not a place, it’s where our people stand !」

建構「我們」不等於「排他」

《托》在重構哈薩克身分認同的同時，並無刻意建立一個「邪惡的他者」以正名「我們」作為一個群體的正當性，避免跌入傳統「民族電影」的盲點。居魯士在《托》中雖有巨大野心，卻沒被醜化成像《戰狼300》的波斯大帝或華語片中的暴君克汗一樣暴戾嗜血成性。居魯士作為「波斯之祖」，雖然東征西討以建立帝國，但他甚少屠城、滅族或清洗他族文化，電影在此也有交代居魯士以一代霸主來說，一直以文化殖民為方針，算是比歷史中後來的霸主「文明」和「前進」。有史學家也藉巴比倫城雕文，指出居魯士可能是首名提出「人權」的殖民霸主，而導演將其氣魄和遠大目光呈現於銀幕上，尚算還他一個公道；觀眾不會感到居魯士比拿破崙或凱撒邪惡，卻會因他那殖民者的傲慢而生氣。最終由「游牧民族」將其手刃，心裏的痛快並非因為處理了對居魯士（或「他者」）的恨，而是因為「我們」捍衛了自由，中止將多元世界化約為單一價值體系的野望！

文//楊健偉（巴黎第七大學政治哲學博士研究生）、黃懿欣（巴黎社科高等研究院社會學碩士研究生）

編輯//劉子斌

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