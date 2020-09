同場加映：馬背上的野地英雄 托米麗絲：哈薩克的花木蘭

(本文章含劇透)

電影以著名古希臘史學家希羅多德(Herodotus)序事開首,講述常被遺忘的游牧民族故事:托米麗絲乃馬薩革泰(Massagetai)族長的長女,其父於她兒時因手下叛變而被殺。幾經流亡後,托氏長大成人,成為智勇雙全的戰士。在一次比武中認識鄰族族長之子亞干(Argun),兩人互相欣賞繼而相愛。其後,托氏憑藉養父母和亞干兩族相助,成功手刃殺父仇人,奪回族長之位。托氏與亞干成婚,在往後十多年,兩人聯手將族內事務打理得非常成功,贏得族內和鄰族口碑。公元前530年左右,波斯的居魯士大帝表面上向中亞各游牧民族提出結盟,實際上欲對其展開殖民。和談中,亞干表示游牧民族並無東征西討的野心,只嚮往自由和民族自決,並拒絕招安,引起居魯士的焦慮。居魯士的謀士獻計暗殺亞干及其子,認為托氏不過一介婦人,只要丈夫和兒子被殺,一定會崩潰歸順波斯。豈料托氏悲痛過後,並無退讓,甚至殺了居魯士的大使。居魯士大怒並率領大軍征討中亞;托氏最終成功游說各族,組織游牧聯軍以寡敵眾,智取居魯士首級,捍衛了中亞的自由與和平。

巾幗不等於要當神力女超人

與西方不少高舉女性主義的英雄電影不同,Satayev並無將托氏硬要描繪成鶴立雞群、所向無敵的女英雄。《托》中除托氏以外,部落群中還有其他旗鼓相當的女戰士,當中不乏智勇色兼備的女性,而托氏養父母一族中女性的地位更超男性。電影中托氏也不時要倚靠男性幫助,也有柔情嬌弱一面,在愛情和事業路上從未要支配夫君。她與亞干可說是惺惺相惜,相敬如賓。在居魯士誠邀結盟一事上,兩夫婦看法不一,托氏甚至認為結盟是陷阱;然而,她雖為族長,卻未曾強迫亞干順從,甚至尊重他的堅持,讓他前往巴比倫城。此外,托氏在電影中也非武功第一:她會戰敗、會受傷,只是她有勇氣且不氣餒,靠智謀搭救才能險勝對方,並不會像《木蘭》一樣,忽然成了「神力女超人」,以一敵百,還精通超能力或氣功。更有趣的是,導演安排手刃居魯士的並非托氏,而是她的義弟,挑戰傳統巾幗電影中女主角手刃final boss的必然定律。

「游牧」的革命性

德勒兹(Deleuze)乃法國上一世紀知名哲學家,曾為福柯(Foucault)惺惺相惜的好友。他在其名著《千高原》(Milles Plateaux)多處討論到在「建制機器」中如何理解「反抗」的可能性,當中他尤其鍾愛從游牧民族的獨特性來反思這議題。若說福柯鍾愛討論「anormal」,意指違反社會規範,亦即一切離經叛道之事;那麼德勒兹則關注「anomal」,意指脫離常態,亦即忽然衝擊建制之事。古時的自由戀愛、革命先烈,以至近代的同性戀、婚外情、精神病人等皆屬前者,往往被道德和規範摒棄,視為眼中釘,反抗因此往往與如何重新定義「離經叛道」的話語權爭奪戰脫不了鈎。然而,後者未必要與社會規範「恆常」脫鈎,脫離常態者往往最初皆喜歡歸邊、融入社群,只有特定情况下,例如面對情感、危難或自我時,才忽然「離群」。

因此對德勒兹來說,社會上並無絕對二元分割的「黃藍」陣營,不然我們難以理解歷史上各種權力板塊的移動。而在宏大的權力對峙中,德勒兹認為游牧民族正是各種文明的「離群者」:嚮往自由並非他們的天性,他們也會為鞏固權力和土地拚殺,也會鈎心鬥角(例如托氏父親被弒),但基於他們身處的地域性和歷史性,所孕育出的文化往往較難變成一種巨型、僵化、具結構性且由上而下的體系和規範。換句話說,他們更能如水般具流動性和可變性,從而顯得他們更「自由」。當一個較「自由」的族群遇上具「離群」性的精神領袖(如亞干和托氏),它的「自由性」便更突出。因此,游牧民族往往是最能撼動巨型「建制」或「帝國」的人,但若它將來走向建制化或帝國化(例如蒙古帝國),它的革命力也會隨之消散。

《托》在某些國家如伊朗獲不少負評,當中通常離不開對「正史」的詮釋戰,有當地傳媒認為Satayev騎劫了他們的「國族英雄」,也有人不同意電影以希羅多德版本的托氏故事改編,更有人嫌棄故事模式俗套,離不開傳統復仇故事。但不容忽視的是,史詩類作品的文學改編向來具神話元素,不一定「遵從」正史,且大多離不開以復仇作基調;關鍵在作者如何顛覆傳統對該史詩的一般理解,開拓想像:歌德的《普羅米修斯》或是德國劇作家克萊斯特(Kleist)的《彭忒西勒亞》(Penthesilea)皆「違背」正史,卻為浪漫派文學開創出嶄新的悲劇視覺。而《托》的獨特之處正正在於Satayev拒絕定義托氏為現今哪個國家的國族英雄,並將其游牧性與整個中亞區身分認同史扣連起來。這做法相當具革命性,與德勒兹強調的「游牧」概念相呼應:哈薩克也好,中亞也好,它向來不是一塊「既有且完整」的領土,也毋須依從什麼官方給予的「自古以來……」等定義;「游牧性」正正就是一種「流動」概念,它不隸屬於任何國家政府特質、正史或合法性,它本身就挑戰着「國界」的定義,就如德勒兹所說,國土和土地向來並非「既定存在」,只有被不停重新定義。換句話說,《托》反對「大哈薩克主義」,也同時反對「大中亞主義」,它追溯的是那份「游牧性」,以對抗國際列強的虎視眈眈。正如片中亞干所說:「我們不求擴張,只求自由。」《托》承載的寓意昭然若揭,導演心中的哈薩克就是應拒絕任何政治、經濟或文化殖民,拒絕被美國政治干預、被俄國軍事入侵,更不應認同猶如招安的「一帶一路」。同時,亦因為「國土」是流動,土地可以被奪回僅屬其次,人民才是首要,因為沒有「人民」的游牧民族便什麼也不是,所以它們比任何「以國為本」的民族都先要明白「以民為主」之重要性。片中,族長們強調對「民」之責任,在重大危難時也會與族人溝通,托氏復仇時亦叮囑要以保全族性命為先,猶如《雷神3》中的名言:「Asgard is not a place, it’s where our people stand !」

建構「我們」不等於「排他」

《托》在重構哈薩克身分認同的同時,並無刻意建立一個「邪惡的他者」以正名「我們」作為一個群體的正當性,避免跌入傳統「民族電影」的盲點。居魯士在《托》中雖有巨大野心,卻沒被醜化成像《戰狼300》的波斯大帝或華語片中的暴君克汗一樣暴戾嗜血成性。居魯士作為「波斯之祖」,雖然東征西討以建立帝國,但他甚少屠城、滅族或清洗他族文化,電影在此也有交代居魯士以一代霸主來說,一直以文化殖民為方針,算是比歷史中後來的霸主「文明」和「前進」。有史學家也藉巴比倫城雕文,指出居魯士可能是首名提出「人權」的殖民霸主,而導演將其氣魄和遠大目光呈現於銀幕上,尚算還他一個公道;觀眾不會感到居魯士比拿破崙或凱撒邪惡,卻會因他那殖民者的傲慢而生氣。最終由「游牧民族」將其手刃,心裏的痛快並非因為處理了對居魯士(或「他者」)的恨,而是因為「我們」捍衛了自由,中止將多元世界化約為單一價值體系的野望!

