特朗普的言論一出，隨即引起爭議，除了因為觸及美國多年來自由左翼與保守右翼的意識形態之爭外，更因正值總統大選前夕，對歷史教育發表強烈政治色彩的演說，以權力干預教育，有「教育政治化」之嫌。歷史與政治關係向來密切，誠如著名反烏托邦小說《一九八四》的名句：「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去。」歷史雖然已經發生，不會改變，但怎樣詮釋歷史，如何設計歷史課程，卻足以「改寫歷史」，左右民眾對所身處世界的認知，影響十分深遠。這次美國歷史教育問題的爭議是什麼？當中又可帶來什麼啟示？

1619 vs. 1776

在歷史教科書上，一般以1776年北美十三殖民地發表《獨立宣言》，宣布脫離英國獨立，視作為美國立國的起點，除了因為這年正是「立國」之年外，更因宣言具有反抗英國壓迫，強調了自由、人權、平等的美國立國精神。不過，左翼學者卻認為，1619年才是美國立國史的開端，當年，首批非裔黑奴抵達北美，開展了黑人在這片土地上的貢獻，亦象徵着美國奴隸制及種族主義的開端，形成今日美國各方面的特點和問題，他們更認為1776年北美殖民地脫離英國獨立，目的只是為了延續奴隸制（1770年代起，英國本土開始廢除奴隸制）。顯然，左翼不認同傳統論述，1776年所代表的不但不是自由，反而是種族壓迫的延續。

「1776委員會」與「1619計劃」，表面上只是數目字（立國年份）的差異，實際上卻反映了兩套截然不同的歷史觀點與詮釋。前者反映特朗普的愛國教育藍圖：美國保障了公民權益，其後解放黑奴，並在二戰及冷戰時擊敗了法西斯和共產等極權主義，成為了世上最繁榮的國家，因此美國是偉大的。這套論述的最大問題，是它一方面宣揚美國尊重自由、人權，卻忽視同時期的黑人因遭受壓迫及歧視，偏偏無法享受其標榜的自由人權，這種忽略間接貶低了黑人在歷史上的重要性與地位。後者試圖推翻過去的白人中心史觀，重視黑人在歷史上的苦難，並肯定其對美國的貢獻。但這套論述容易把美國歷史等同了黑人的平權和抗爭史，在討論不同議題時，都以「種族」作為切入點，把所有問題演化為種族問題，容易失焦。此外，這套論述亦有「以今非古」之流弊，即用今日的標準，來評價數世紀前的人物和事件，有失公允。舉例說，中國古代強調男尊女卑、三從四德，當時大部分婦女都認為這是理所當然，若以今日標準審視，眾多歷史人物恐怕都是「父權壓迫」、不尊重女性了。

歷史教育不是政治工具

美國左右翼之爭由來已久，在史學界的辯論亦從未休止。本文在此無意評論其誰是誰非，只想帶出歷史研究有不少學派，存在各種史觀，它們既有各自的優點和局限。由於歷史的面貌極為複雜，如歷史人物不會只有黑白忠奸，每個國家的歷史發展亦自有值得讚賞和批評之處。因此，歷史研究應該多元並存，互相補足，課程內容應盡量囊括及平衡各派觀點，美國偉大的歷史應該教，黑人被壓迫的歷史亦要教。相反，特朗普提出「愛國教育」，或「1619計劃」要重寫美國歷史，都是試圖建立唯一而排他的歷史價值觀，這樣不但容易產生局限及偏頗，更使歷史課程成為左右政治鬥爭的延伸。

事實上，特朗普提出「愛國教育」，借此扭轉「錯誤」的左翼思想教育，把持續多月的種族示威責任推卸給教育問題上，這種手法如同香港特區政府把反修例運動歸咎於通識教育一樣荒謬，既不治標，又不治本，好像一切問題都是源於教育出了錯，只要沒有教育問題，黑人既不會遭到壓迫，香港人亦會信任北京似的。

誠然，歷史作為人文學科，在民族或國家認同、思想文化方面具有重要的影響，但歷史教育的目的，並非為了灌輸某種認同，更非作為政治工具，否則其後果可以很嚴重。舉例說，當學生甲讀到黑人歷史時，是否必須堅持「美國很偉大」的觀點？又反過來說，學生乙知道美國首任總統華盛頓原來曾蓄有幾百名奴隸，是著名的奴隸主時，又是否必須貶低其歷史地位，不承認他是美國國父，並強加譴責呢？所幸的是，美國實行聯邦制，聯邦政府權力有限，教育課程和教科書大多由各州自行管理，特朗普即使成立「1776委員會」，亦不至於把美國的教育變成一言堂。

（作者為香港中文大學比較及公眾史學文學碩士）

文//史謙明

編輯// 蔡曉彤

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