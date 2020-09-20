賣菜達人華仔 跑贏疫市菜道 鮮菜送到手上

華仔，好地地一個文職經理，準時返工放工、薪高糧準，三年前突然頂下菜檔「做菜」。自疫情爆發，Wah Wah Move每日出動將鮮菜送到客人家裏，第三波高峰期更頻頻朝四晚十一，只因好多媽媽向他求救：要湊小朋友無法抽身落街市。身為爸爸的華仔看見就心噏，苦口婆心說，嗌外賣，日日食味精會死㗎。這天約在檔口，他隨意拿起一包其貌不揚的菇，向記者如同日常炒白菜炒到悶的顧客推介：「台灣金滑菇，食落唔似菇，好似食麵咁㗎！」聽落又幾新奇。

搶本地菜 批發市場如屍殺列車

清晨，在雨天濕滑的蔬菜批發市場，一輛貨車駛進。車未停定，早已在待命的成群男女從左右兩側湧上，有人傘也不打，只顧盯着車上一籃籃的菜；有人更跳上尚在慢慢向後停泊的車，「喂落車啊！夾死你哋啊！」互不相讓，只為將紙仔投進心儀的菜籃裏。

長沙灣蔬菜批發市場是華仔每天入菜的地方，勝在會定期抽查農藥有否超標，批發以大陸菜為主，也有小量本地菜，由農夫或代理駕駛貨車每朝從新界直送，從六點到十點間歇送到。誰也想不到，新界菜原來要搶，三四月起更愈趨激烈。華仔見過最誇張的情况是，貨車從東邊入口駛進，菜販一直由入口緊追至車會停下的西邊。新界菜以往都有人要，但鮮見如此。每有貨車駛至，菜販連忙將寫有自己或菜檔名字的「飛仔紙」扔進菜籃，代表認頭。貨車上的菜會被清空，或只剩冷門農產品如紫蘇葉。華仔留意到，自疫症爆發，市民對「中國製」的感覺不太良好，「啲客好想支持番香港人，寧願食貴少少都不介意，我想好不好吃還是其次」。想了想，「咁當然要有一定質素啦」。

「使唔使咁誇張啊？」華仔亦曾在心裏疑問，形容同行衝上前的場面有如《屍殺列車》。華仔內斂，眼見在場全是老一輩的前輩，也曾不好意思，而禮讓的後果是空手而回。問他自此學到什麼絕技？「無㗎，都係鬥快、鬥惡」。

要搶新界菜，華仔除了快速掃視哪些新鮮，心裏也有幾項特定目標，首先是好難搶到的大蕉，「大陸大蕉係無香港那種獨特的大蕉味道。唔知點形容，好食囉」。其次是番薯苗和秋葵。華仔說，番薯苗舊日只用作餵豬，近年卻因其營養價值而被炒起。新界秋葵亦幾好賣，有綠色也有紅色。但口感不是人人接受？華仔醒大家一招，「你不用拿來煮，涼拌係好食㗎，醃了後就無了滑潺潺的感覺」。好有心得，但他坦言，如果有得揀，其實他寧可不賣，因為他的菜檔產品來源和種類分散，非單靠賣新界菜維生，做街坊生意也不會刻意將本地菜的價錢標高，但花的時間特別多，心理壓力也很大，仍會去搶只因他的客人想食。

從有得食就得 到渴求新奇款式

走進大角嘴街市，地面比想像乾爽，冷氣卻大得很。量過體溫才能進內，搭扶手電梯上一樓，全場走了幾圈都找不到華仔的菜檔，膽粗粗問他的同行，獲指示走進最邊緣貌似掘頭路的靜巷，生記蔬菜就在盡頭的轉角處，華仔事後說真的好難搵，他初來都要打電話問。

菜檔有兩名員工，忙着東執執西執執，貨品種類比普遍菜檔多，樣樣都有少少。華仔忙完上半場趕到，有客人話要初吻，一本正經的，不像在調戲老闆。華仔也沒臉紅，放進膠袋遞上的，原來是日本的初吻豆腐。「我哋種類閒閒地百幾樣，入貨時我都好頭痕㗎」。另一名客人叫睇數，華仔拿起她那盒塊塊整齊疊好、大小均一的菜葉，說這是芝麻葉，記者問點食，店員姨姨幫口說：「夾魚生㗎！」華仔繼續介紹，同是第三波疫情才跑出的特別產品還有蘿蔔芽和秘魯白蘆筍。

「有時純粹覺得嗰樣嘢特別少少，就買來試。」但華仔坦言，他寧願更機械化售賣固定種類，因為開發新產品也未必能小量入貨，更要親自試煮才懂向客人推介，耗費心力，也可能血本無歸──有次買了一箱紅色球狀的「日本蘿蔔」，他形容外貌就似遊戲「動森」的大頭菜。切開後，堅硬得用槌仔也敲不破，客人問到又答不上，一天後只能整箱棄掉。那為何還要不斷冒險？華仔說與客人喜好和隨疫情發展變化有關，「二月時，未有咁多人做外賣，尤其蔬菜，只要你肯送上門就ok㗎喇，有得食就得」。爆發初期，許多「無飯家庭」初嘗下廚，華仔笑說，連普通的菜心苗對他們來說都是好新奇的事物，蒜頭都被神化。但到了疫情第三波，大家已習慣做飯，連續半年日日食菜心，煮得太多次了，就開始渴求外國和本地更特別的產品。

由檔口賣菜到網上訂菜

每日天未光四點就出門，華仔感慨疫情完全改變了生活作息。生記一向只在檔口做零售，疫情後開始兼做「外賣」，因有熟客求救，「先生要返工，太太在家裏照顧小朋友，落不到街買餸，因為湊住兩個」，由最初零丁為幾家人外送蔬菜，後來隨需求漸多，生記研發網上訂菜系統，客人晚上剔選菜款落單，翌日華仔便按訂單搜購，盡量即日送到府上。為節省運費，他會聯同一名伙計親自派送至大角嘴區，分頭行事。回家前會送及自己居住的社區美孚，只要買滿指定金額可免運費。而其他區因要另外叫車，只能按量作運費扣減。

華仔有時連早餐也忘了吃，第一站先到以售賣外國貨為主、位於南昌的副食品批發市場辦貨，全城在疫情下瘋搶的日本蘭王雞蛋便是從這裏購得。說到這場疫症以來跑出的貨品，蘭王堪稱無嘢比得上。蘭王一直在店內有售，疫情期間大家開始鑽研廚藝講究食材時才變得渴市。華仔介紹，蘭王雞蛋的蛋黃鮮橙色，在日本驗過沙門氏菌，到香港再驗一次，所以可放心生食，「蛋味濃好多，仲可以生食撈飯，醃嗰啲……（醬油漬），湖北蛋你敢唔敢？」

黃昏後送菜 凌晨才吃晚飯

生記由華仔和負責對外聯絡的「編輯仔」拍住上，華仔憶述三四月有貨返時的景况，猶有餘悸，一日內有百幾個WhatsApp，個個話要留，編輯仔甚至不敢拿起電話，「有啲人畀了錢唔話你知，突然電話響了一響，叮，咩錢來的？好明顯是蘭王，因為42蚊。然後無端端有一日出現在檔口話畀了錢，好搞笑」。

完成下一站長沙灣蔬菜批發市場的搜購後，約上午十一點，華仔便啟程回菜檔，首先解封蔬菜，按各自屬性分批處理，放到菜檔旁趟門後房間那樣大的雪櫃裏，「有啲落『雪』會靚啲，例如西蘭花要有大量冰嗡住先保持到新鮮，唔會變黃，蓮藕也是」。緊接處理訂單，自從有了網上訂菜系統，不用再從WhatsApp手抄，華仔不以為然說，菜檔有printer其實好基本。他和伙計先打印訂單，按當天買到什麼菜執貨和包裝。「（訂了的款式）唔擔保會有，因為就算好基本的菜心苗，都有唔靚的時候，天氣影響得好犀利。唔靚咁就唔要㗎喇，付錢時就減番錢。」他說好少後生仔會賣菜，因為不同普通的包裝食物，一條紅蘿蔔都有大有細，每樣都要磅過秤過，一點也不輕鬆，便拿出一張訂單，「比如日本大白菜，個客要四份一棵，等於一斤左右，我會乘番價錢」。量度與單位轉換、物流以及種種變數，還有「屍殺列車」，想像下都覺得累。

完成分貨包裝、顧一下檔，黃昏六點Wah Wah Move便會出動送菜。「疫情下我有什麼變化呢，就是吃晚飯望住個鐘，一日遲過一日，由九點鐘，九點半，十點半，十一點，十二點都試過。」華仔嘆道連同上樓，一小時其實只能做到六至八單，因為要經過保安登記，高尚住宅更要穿梭平台，有一些更不讓外賣員送上樓，要通知客人前來大堂領取。有時太晚，客人穿著睡衣在家門前交收，「我唔好意思，自己都不敢相信，但承諾就是承諾嘛。早排爆發，我連續成個禮拜都係咁」。雖然忙得喘不過氣，一些顧客在收菜時送上熱湯打氣道謝，華仔喝下，覺得心靈好滿足。

經理轉職菜販 unstoppable打拼

「我唔係做開街市㗎，只不過到了某個年紀，想為自己爭取最大的福利。」華仔現年三十四，做過地產，也做過電子銷售員和文職，三年前頂手生記，看準老一輩菜販陸續因年紀退下來，年輕人又不願接手，趁早入行，憑他以往三年內升職做經理的幹勁，以後或能獨當一面。與其幫人打工，不如幫自己，所以他毅然入行。選址大角嘴，除因恰遇原舖老闆想退休，也因他從小在這區讀書、成長。太太也是在大角嘴認識？「係啊係啊，中學時候識囉，中學同學。」華仔漫不經心補一句，初戀囉。突如其來，甜蜜得叫人只能別過臉去，心臟難以負荷。

接手菜檔，朋友間都不看好，他就在右手前臂紋上「unstoppable」以示決心。「unstoppable」一詞原為言志，今天卻似咒語般刻在華仔身上。他笑說現在回家吃晚飯，吃的雖是家常便飯，卻像意大利菜模樣，「一碟肉餅，夾剩中間少少。」辛勤也非白費，疫情下菜檔迎來了接手以來最大的轉捩點──客人從大角嘴區擴展至全港，生意增幅足足五至六倍。自年初一以來，華仔從沒停手，在菜檔每周休店的一天，他仍繼續為另一邊廂的餐廳供應生意忙，每周最多休息半日。疫情下不用上學的女兒因此很少時間與爸爸相處，每晚若然等得及華仔下班回來，總會第一時間衝上前要抱抱，他卻焦急拒絕，說有細菌便連忙衝進洗手間洗澡，「係好慘，但我真係驚㗎！有次我送完菜，到樓下見到全副武裝的人要上樓，我即刻同個客講番，叫佢小心。當晚他對我說，大廈剛有一個人確診」。驚還驚，他也不拒絕外送疫大廈，「咁人哋都要食飯㗎」。只能小心點，戴口罩戴眼鏡、送前送後都洗手，回家多夜也必先洗澡再吃飯。

華仔的WhatsApp頭像是一輛黑色房跑，他笑說那只是他夢想座駕，不過自己也確有另一部「家庭車」，原用於一家出行，但因為不足以盛載一日運輸的菜量，現在放埋一邊，改揸貨van。

網購成習慣 疫後難扭轉

綜觀疫情至今，街市裏日本產品成了最大贏家？華仔說是必然，「香港人返不到『鄉下』，基本上打住日本的招牌就一定清到貨。煮出來啲味真係呃唔到人，椰菜我們點解叫甜椰菜，因為真係甜」。他說香港人的口味現在基本上是「十蚊十個蘋果不會擺入口」，吃了半個覺得不好吃，餘下放棄，那半個就值十蚊，寧可畀貴幾蚊，吃得更好。但日本貨搶手，加上早前水浸，內地內銷不穩，店內熱賣的日本南瓜漲價一倍，與其轉嫁消費者，華仔決定搜尋其他產地的好吃南瓜。其餘日本貨即使來價增加，除非波幅很大，「是但啦，一個幾毫啫，當畀番啲客囉，咁支持我哋。下下呢度加嗰度加價，好似好勢利咁樣，我唔係好鍾意好勢利」。他說，搞呢度賺錢是一來，第二是希望，有個地方讓客人有多點選擇。

除了勞力，華仔亦需按疫情階段性發展思考對策，第二波疫情過後，沒有本地個案的沉寂日子，客人訂單大減，他便策劃屋苑團購；當第三波疫情發展日久，抗疫疲勞的客人開始不願構思吃什麼，他便推出「生記隨便執」，五十元的套餐大概是兩菜一瓜，由他按當天新到款式打骰。從文職轉場到街市的華仔從沒想過這事業上的個人決定有着怎樣的社會意義，一場疫症始令他發覺可以做到幾多就做幾多，原來也可以幫到社會。檔口疫後如何？除了預備兼賣水果，華仔認為市民大眾已養成網購習慣，「唔使你落街抽喎」，購買模式將難以逆轉，Wah Wah Move自此似將永不停歇。

生記蔬菜：sangkeeveg.hk

文 // 潘曉彤

圖 // 林若勤、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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