e新品：無反相機減磅 APS-C機身全片幅內涵

過往全片幅相機都機身體積甚大，雖然經過近年不少生產商努力輕量化之下，現時已變得十分輕巧，但與片幅較小的APS-C無反相機比較，後者的流動性仍然較高。然而，Sony今次推出的α7C卻將全片幅相機輕量化到極致，還放棄了一貫接近DSLR的外形，將面積更大的全片幅感光元件，完完全全放入Sony APS-C無反相機的機身之內。相機更輕巧之餘，又能提供較高的相片質素。

跟機套裝鏡頭也瘦身

究竟這個改動，令相機輕了多少？如果與同門入門級全片幅相機α7III相比，機身重量便由650g大減至509g；與重量503g的APS-C相機α6600相比，新機亦只稍重6g。而輕量化的不止是機身，還包括套裝鏡頭，α7C配搭全新伸縮式設計的FE 28至60mm鏡頭，相比α7III跟機的FE 28至70mm鏡頭，重量由295g減至167g。

機體縮細後，用家或擔心功能大減，但其實α7C的功能並沒有太大刪減。例如設有Real Time Eye AF實時追蹤主體，無論人眼或動物眼睛都能自動對焦。相機支援每秒10張自動對焦連拍或靜音快門，內存最多可連拍223張相片。拍片方面，支援最高4K解像度及專業的錄製格式HLG、S-Log3及S-Log2，方便專業用家後期調色。另外機身亦內置新型的防震系統，最高可提供5級防手震。

■規格

感光元件：2420萬像素全片幅CMOS

快門：1/4000至30秒，B快門

感光度：ISO 50（擴展）、ISO 100至51,200、ISO 102,400（擴展）、ISO 204,800（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：0.39吋電子觀景器、3吋輕觸式屏幕、最高每秒10張連拍、5級曝光補償、Wi-Fi、藍牙4.1、NFC

體積：124×71.1×59.7mm

重量：509g

售價：$14,990（淨機）、$17,390（連FE 28至60mm鏡頭套裝）

查詢：2833 5129