計算用家緊張指數 按摩椅為心靈按摩

近年，按摩椅的功能愈出愈多，雙手、4手、穴位按摩等已不算新奇。因此，最近推出的OSIM uDream「5感養身椅」也加入新賣點——身體緊張度指數。是次技術與NeuroSky及美國史丹福大學心胸外科博士Thomas Burdon合作研發，按摩椅在扶手位上加入生物傳感器，宣稱只要用家把雙手放上傳感器，便可通過心電圖（ECG）技術，在1分鐘內檢測心率、呼吸頻率等數值，並透過AI智能生物識別演算法來計算身體緊張度指數。

檢測心率、呼吸頻率 AI分析緊張度

得出用家的身體緊張度指數又有什麼作用？廠方解釋，得出數值後便可透過AI人工智能計算，並利用按摩椅的不同功能，透過視覺、聽覺、嗅覺等方面令用家放鬆。首先在視覺方面，椅背上設有發光半透明面板，能發出不同顏色的光，當得到用家的身體緊張度指數後，便可利用專家預先編寫的照明程式，自動顯示冷色系或暖色系的燈光。其次，在按摩椅兩邊內側，各設有一個支援3D音效的喇叭，用家可透過專用App播放內置音樂，或透過藍牙連接播放裝置播歌。至於嗅覺方面，於喇叭位置附近設有香薰裝置，提供薰衣草或「香芬白茶」氣味兩種選擇，讓用家按摩時更放鬆。

升級按摩功能 加強照顧肩膊、臀腿

作為按摩椅，最重要當然是按摩功能。uDream 5感養身椅除了加入上代4手天王的多種按摩模式，也加入升級的「V手Pro」及「4手Pro」功能，前者主要加強肩膊位置抓揑與揉揑以放鬆肌肉，後者則可同時為上下半身按摩。而在兩側扶手之下設有臀腿揉揑板，並加入指壓球專利技術，提供更強而有力的臀腿按壓。至於腿部按摩器則提供小腿揉揑和腳底反射按摩，配合腳底設有專屬按摩球，針對按壓湧泉穴位，宣稱可令雙腳的血液循環更通暢。此外，uDream也支援人工智能技術，能分析用家的使用習慣，從而提供更合適的按摩程序。

設專用App 下載更新按摩程式

手機及平板電腦已成為現時都市人不可或缺的物品，想按摩的同時也可用手機或平板電腦繼續煲劇或看社交平台，跟機亦設有手機／平板兩用支架，不用在按摩期間長時間拿着裝置觀看。至於按摩椅的專用App，用家除了可用來控制按摩力度、燈光效果，亦可下載按摩程式，例如廠方早前推出的免疫提升按摩程式，用家只要透過專用App，便可把新按摩程式上載到按摩椅。跟機提供兩年保養，而在預售期間額外多送1年保養，同時贈送限量特製薰衣草黑朱古力，以滿足用家味覺。

■規格

售價：$49,800（預售價，至10月4日）、$59,800（原價）

查詢：2790 2300、2173 7868

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com