【明報專訊】工具：湯鍋、剪刀、保存容器
◆材料：
生蝦 12至14隻 （半斤）
鹽 2茶匙
薑片 6至7片
青葱 3條
檸檬汁 半個
杞子 1湯匙
糟鹵 150毫升
花雕酒 70毫升
冰糖 10克
◆步驟：
1. 先用熱水將杞子浸軟，準備一碗冰水備用
2. 湯鍋裏加水， 放入薑片、青葱、檸檬汁和鹽，以大火煮至水滾出味，再放入蝦（圖F），煮熟 （水量要蓋過蝦）（提示：蝦身呈V形是半熟，O形過熟，U形熟度剛好）
3. 撈起蝦，放入冰水內浸涼，剪去長鬚和尖角
（提示：「過冷河」令蝦肉更爽脆）
4. 鍋內加入小量熱水和冰糖，開火煮溶
5. 關火，加入花雕酒、糟鹵、杞子拌勻，靜置放涼成湯汁（提示：避免開火時直接倒入花雕酒，這會使酒香味揮發變淡）
6. 將蝦放入已消毒的保存容器，倒入湯汁（圖G），密封，放進雪櫃冷藏最少8小時，或冷藏過夜使蝦入味即可
● 小貼士
1. 糟鹵是用小玫瑰花、香葉、陳皮、草果等不同材料，再加香糟、酒浸泡而成的醬汁，可提升食物香氣，常用於製作醉蝦、醉鮑魚、醉鴨舌，一般於超級市場或雜貨舖有售
2. 花雕酒與糟鹵的分量比例可按個人口味自行調校
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