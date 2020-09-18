食譜二：韓式麻藥溏心蛋

◆材料：

溏心蛋

雞蛋（室溫） 6隻

水 1000毫升

白醋 1湯匙

調味醬汁

青葱 2至3條（切粒）

洋葱 1/8個（切粒）

蒜頭 4至5瓣（切粒）

青辣椒 3至4隻（切粒）

紅辣椒 3至4隻（切粒）

韓式醬油 150克

米酒 30克

糖 3湯匙

蜂蜜 2湯匙

熟白芝麻 1湯匙

麻油 適量

白開水 50毫升

◆步驟：

1. 準備一碗冰水備用

2. 鍋內先放1000毫升水，煮滾後加入白醋和雞蛋（圖D），以中火煮6分鐘 （水量要蓋過雞蛋）

3. 撈起雞蛋，馬上放於冰水內降溫冷卻，剝去蛋殼備用（提示：從雞蛋底部（渾圓那端）剝殼，可令蛋形保持完整）

4. 在已消毒的保存容器中加入韓式醬油，並依次加入米酒、蜂蜜、糖，攪勻

5. 加入已切粒的洋葱、蒜頭、紅辣椒、青辣椒、青葱（圖E），以及麻油和熟白芝麻，攪勻後，加入白開水中和味道

6. 將溏心蛋放入已調味醬汁中，密封保存容器，放入雪櫃冷藏至少1天待入味即可

● 小貼士

1. 避免使用剛從雪櫃取出的雞蛋，它們溫度低，烹調時間較長，沸煮6分鐘未必能形成溏心效果

2. 雞蛋下鍋後，中途可用筷子或湯匙稍微攪拌，令蛋在鍋中滾動，有助固定蛋黃在中間位置

3. 醬汁分量要蓋過雞蛋使其入味，若蓋不過，冷藏中途可不時取出容器並左右搖動，讓雞蛋的每面盡量吸收醬汁

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