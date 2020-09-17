木村心美演繹時尚運動服

【明報專訊】The North Face首次推出以女性為主題的「See for Yourself 由我發現」系列，為了呈現女性的5個特質：堅韌（resilience）、力量（strength）、無畏（fearless）、好奇心（curiosity）和顛覆（disrupt），特意找來多名亞洲知名女運動員代言，包括既是護士亦是越野跑愛好者的邢如伶和趙丹、曾挑戰多個世界級高難度攀岩場地的劉贇卿、登過珠穆朗瑪峰的攀登者韓子君，而來自香港的代表則有「包山后」之稱，5度贏得長洲搶包山比賽女子組冠軍的黃嘉欣，和曾參加多項國際超級耐力賽的越野跑手梁康翹。她們在自己的界別都各有成就，亦足以表現系列想呈現的5個女性特質。運動員以外，木村拓哉的長女——木村心美Cocomi亦是系列代言人，與其他運動員略有不同，她代表的特質當然是名氣與美貌。