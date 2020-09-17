園藝工作者Koyi Chan 學習一草一木頑強生命力

1. 你如何定義自己?

我是個處於不同崗位都會把自己本分做到最好的人，每逢遇上什麼好的想法，行動力頗強的我就會全力以赴實踐。

2. 你滿足當下自己的生活嗎?

無論家庭或工作，我都頗滿足於當下，會感恩身邊所有人都和我有很多正面的互動。尤其成立園藝公司後，從伙伴或行家處學到很多護理植物的知識，他們有的是擁有10多年豐富經驗的園藝師，令我能從大自然和植物身上得到從前沒有的體會。

3. 你創辦Botanic Union之前的工作是什麼?

我是一間設計及製作公司的合伙人，至今依然與園藝公司同時運作，但前者工作性質較為商業化，只專注客戶的需求。後者則更人性化，每天接觸不同層面的客人，與客人分享園藝的經驗和心得，有些更將我們當作「植物醫生」，能令對方有所得着的感覺很奇妙，兩間公司獲得的滿足感是完全不同。

4.你認為綠植文化可以怎樣影響生活?

人與寵物的關係可以很深，其實人與植物也可以做到同樣的連繫。但有太多人不懂得基本打理植物的知識，所以我會提供相關資訊，更建議客人每日與植物傾偈，目的是要去用心留意植物的狀態。植物也有生命，不應只視之為一種商品。

5. 哪個是你做過最難忘的園藝項目？為什麼?

我們為元創方做的Urban Jungle at PMQ是比較難忘的項目，但要數到最難忘的還是當初由零開始建立Botanic Union，舖面佔地約1萬平方呎，連同園圃就有2萬多平方呎。我們一衆合伙人擁有同一理念，同時又會互補不足，一同建立了這個園圃，這暫時比任何項目也更難忘。

6. 你最欣賞哪種植物，它有什麼特質吸引你?

我最欣賞仙人掌，它表面很多刺，是一種非常堅毅的植物，你不用悉心打理它，只需3個星期至1個月給它淋水一次。當它適應身處的環境和氣候，並認為這是適合它的地方時，它才會開花。因此我覺得仙人掌是一種奇妙且外剛內柔的植物。

7. 你品牌的Instagram 內的園藝服甚為帥氣，從事園藝工作後你的穿衣風格有不同嗎?

在設計製作公司會負責不同的工作範疇，所以穿衣風格沒有太大改變，但會見客戶時會穿一身黑色避免犯錯，而且全黑就算「唔嚇得都睇得」。亦由於公司從事設計，也特別為自己的園藝公司製作園藝服。

8. 自己有沒有特定的穿衣喜好?

我很喜歡earth tone的色系，自己感到舒服及貼地，人們看見啡啡綠綠也會覺得自然順眼。

9. 你認為什麼是美?

以前從事設計及製作公司時，多看到的是人工製成的美，現在卻更能體會來自大自然的美，就算一草一木，一個晴天或雨天都可以是美。一塊石頭，一堆枯萎了的樹枝，經過時間的洗禮更會展現一種人工不能模仿的美。

10. 疫情對你有什麼影響？你對此有什麼體會?

我覺得凡事有得亦有失，視乎觀點與角度。但我想從正面的角度去看，疫情其實令人與人的關係因互相關懷而變得更緊密，溝通亦變得更多。這亦是一個機會讓我們停下急速的腳步，反思以前的生活並為未來規劃。從事園藝工作後，我們亦從植物頑強的生命力中學習，在逆境中增加自己的正能量。

■Profile

Koyi Chan

設計及製作公司管理人，今年4月與多名合伙人創立Botanic Union園藝店及園圃。

文：溫兆明

協力：康詠然

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com