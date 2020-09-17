鬧巿「溫室」 歎新派菜

叉燒醬烤和牛配鵝肝 港日風味

說回食物本身，餐廳本身在港有數間分店，此最新旗艦店食物等與其他店不同，即使有類似菜式，亦屬升級版，菜式以新派亞洲菜為主，既可找到和牛漢堡，也有海南雞燴意大利飯，甜品中不乏印度煎餅，同時亦有不同口味的梳乎厘，選擇不少。集團更特別請來馬來西亞大廚設計相關菜式，務求味道更正宗。其中在小食拼盤上的沙嗲醬就足見其南洋口味，在濃郁的醬料中帶有濃厚的花生醬香，更有粒粒花生在內，用來蘸點肉串更富口感。各式南洋風味食物外，新派菜式也頗吸引，其中和牛叉燒鵝肝煎蛋飯，就結合了日式與港式的美味，先將澳洲和牛以低溫慢煮，再塗上叉燒醬後烤至七成熟，配上香煎鵝肝，兩者縱使濃厚相撞，但沒有被掩蓋，油香足而口感細膩，再將蛋黃搗爛淋上一點甜豉油，更是惹味。

燉蛋加冧酒 來一場火焰show

另外，薄餅也屬主打食物，自家研發的薄餅底屬偏薄而脆身，其中一款四季薄餅包含4種不同口味，以不同配料代表四季，最重要是一次過可以吃到不同款式，適合三心兩意什麼也想吃的客人。愛吃甜品又愛酒的，可以試試香蕉火焰焦糖燉蛋，上桌時侍應會倒上冧酒，營造一場火燄show，蛋面燒得香脆，再淋上特濃咖啡，配上較滑嫩的燉蛋，濃滑苦甜全在口腔。

餐廳的氣氛十分chill，的確很適合喝一杯，調酒師亦特別着重雞尾酒及無酒精雞尾酒的設計。這裏有多款無酒精飲品，調酒師用上不少調酒技巧及概念調出這些特別飲品，好像越式×手冲咖啡，調酒師先將椰子水冷藏成好像威士忌用的大塊冰來配合手冲咖啡，加上椰肉，為越式咖啡添上香味，感覺就不是一杯普通咖啡般簡單，層次味道複雜得多。

■Glasshouse Greenery

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓501舖

查詢：2152 1518