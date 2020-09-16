本地木工：港產木家具 見匠人創意手藝

滑板櫈可坐可作擺設

木工工作室「重光造作」主理人Roy，就是抱着想讓港產木工作品實體展覽人前的心願，與家具店Blissful Furniture主理人Joe接洽，後者欣然劃出店舖約100平方呎空間，而Roy則招來6名木工同業各顯身手，做出一批新品，既為展出，亦可讓人即場購買。例如「木碎好少年」的木玩具，逗趣之餘機關精細，是雕塑也是趣怪擺設；「D2 Workshop」展出的滑板櫈，可給人安坐，亦可摺合收起，櫈腳往內摺起，放在家中一隅，便成了酷酷的裝飾品；還有上文提及的「一木」，精於榫接工藝的主理人Ken，帶來一張穩重的胡桃木茶几。

香港的木工產品，自不然有香港木的影子。前年颱風山竹吹襲後，政府和民間更關注樹材回收，無用的木材若能幸運由木工接手，可延續出第二生命。如展覽中Roy製作的兩張長椅，原是台灣相思木，剖開兩份，經打磨裝嵌後，變成一張堅硬漂亮、可讓人靠背安坐的好椅。

■港產木工試驗平台展

地址：觀塘開源道開聯工業中心A座8樓20室

查詢：fb＠Blissful Furniture

文：宋霖鈴