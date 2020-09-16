中醫構建日系新居 微觀細節 感受滿室侘寂美

「香港人做日本嘢常用淘寶解決，我認識有對夫婦，很喜歡日本嘢，房子花了200多萬元裝修，弄了榻榻米房間睡覺，又吊那些好老套的淘寶竹燈，到頭來就像和民或中森名菜（大陸日本料理店名），榻榻米還有虱咬！」無論在工作或閒時，說話或做事，Emil Ng同樣一針見血。平時在中環工作，Emil以白袍示人，針不離手，是個中醫。回家換上居家服，他就成了一個講究的廚師，一個嚴謹的網購達人，一個投入得被木工師傅拒諸門外的木工新手，以及這所日式新居的主人。

木眼「不完美」？

去年底，Emil正為如何裝修新居而煩惱。鍾情日本文化的他，買下太古城這個實用面積有703平方呎單位與媽媽同住，然而搜索一番，也找不到談得來的室內設計師。他始終認為，只購買日本家具，或套用日式房屋的間隔，搬字過紙，談不上是真正採用日式設計。直至在朋友介紹下，Emil遇上熟悉日本文化的設計師Keith Chan，Emil還記得當時朋友的話：「Keith也好奄尖，是另一個星球的人。」

奄尖的人相遇，要不相拒排斥，要不一拍即合，Emil和Keith難得是後者，能互相理解對方，「奄尖」再也不是個貶義詞。Keith笑說：「Emil連士多房都好奄尖，要黑色架托，木板顏色要和雜物合襯，未試過有客係咁！」話畢他又讚Emil常提出新點子，態度開放大膽，教團隊勇於進諫。篩選硅藻土材質時，Emil甚至上網找到連設計團隊也不認識的日本平靚正貨源。Emil接道：「我是麻煩，但只麻煩自己，不麻煩人。」像買不到合心意的收納箱和茶几時，他寧願親自動手。其診所疫情停業期間，他像轉了行般天天到本地木工「一木」、「禾日三巷」工作室學「鬥木」，投入得連木匠們也怕了，說笑叫這學生暫時別再光臨，否則就沒時間為他做家具。

作為日本迷，Emil和Keith對所謂「日系室內設計」的想法難得一致。Keith正色說：「一談日本文化，好多人就跌入圈套，沒真正了解過日本文化，以為照辦煮碗的抄便行。」他腦中的一套，是多年來連番帶團隊察訪日本，與日本技師頻頻交流，將日本美學融會貫通而來：「例如在這間屋內，可找到Wabi Sabi（侘寂）這對日本文化至關重要的美學概念，推廣它的日本茶聖千利休，主張要欣賞、善用上天給予的物料。這兒的木地板有木眼，Emil製作的收納箱也有木眼。很多香港人會覺得有木眼是不完美的，於是多買一倍地板來篩選，但若是崇尚日式風格採用天然材料，這樣做不是本末倒置，浪費木材嗎？」

融會貫通 轉化應用

微觀下，屋內還隱藏了不少「抄不來」的巧妙細節。風水師建議家門和大廳之間宜設屏障，但屏風佔去玄關出口位置，容易阻塞大型家具通過。於是Keith大膽提議，在梳化後建一扇日式障子趟門，滑進去的話，障子能完全隱沒在牆壁夾縫中，「如果日本人看到，也許會覺得黐線、不尊重日本文化，但香港受居住條件限制。我們學習了的日本好東西，得加以轉化和應用」。又如孝順的Emil擔心媽媽做家務時太悶，希望可以在廚房和客廳中加一扇窗，讓兩邊的人可以談話，但成品如何避免太像雲吞麵檔的出麵窗口？Keith以一扇水紋玻璃趟窗解決問題，他特別提到窗框的設計，「一般人做，會做四邊平整的窗框，但這框的直邊比橫邊幼，直邊有直木紋，橫邊則有橫木紋，橫邊還稍為凹進去」，這些都是設計團隊在日本當地習來的設計細節，日式設計的神髓就是如此見微知著。

出乎意料的是，全屋並沒幾件日本家具，反而以歐洲或本地家具佔多。誠然，日本文化在這裏，已低調隱沒在概念和形式中，而非徒具實體。另一邊廂，Emil自己的生活品味，也帶有一種日本人的講究和執著。他極愛下廚做菜，精通中菜、西餐、日式料理，問起原因，他一邊準備用來招待我們的自製酒糟鮑魚和梅酒，一邊爽快拋下一句：「因為外面的食物不好吃，價錢不值得。」

對飲食的講究，也源於Emil作為中醫，自有一套養生秘訣。「養生不是吃什麼藥丸補品，當然不舒服的話可吃中藥調理，但這不是養生之道。養生之道是要休息，避免加工食品、味精，還要懂得放下，懂得快樂。」飲食上，他謝絕精製食品，早餐多數以番薯、雞蛋、香蕉等raw food果腹，午餐時會吃自家飯盒，常吃藜麥、蝦、雞扒等高蛋白質食物，避免飯後易令人疲倦的澱粉質，加上每天午睡1小時，養足精神應付下午工作。晚餐吃過媽媽煮的飯菜，最後便以運動及深眠結束一天。依賴大自然給予的材料，應做則做，應吃則吃，從家居設計到日常飲食，也是同一道理。■

文：宋霖鈴

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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