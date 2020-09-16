慈善拍賣 撐受疫情衝擊的人

蘇富比：本地滑板藝術 網上拍賣展覽

拍賣行舉辦的拍賣活動以公正、高透明度見稱，在慈善拍賣中在施予者、受助者間充當橋樑。一些大型慈善展覽或拍賣活動可追溯至20世紀初。蘇富比提供的資料顯示，早於1917年已開始舉辦慈善展覽，當年展出一批第一次世界大戰期間受傷軍人的作品。蘇富比多年來舉辦不少慈善拍賣和晚宴，2007年《哈利波特》作者J. K. Rowling文學作品The Tales of Beedle the Bard的手稿，便在倫敦蘇富比拍賣會為兒童組織籌得195萬英鎊（約2000多萬港元）。

為學生藝術及音樂教育籌募經費

慈善拍賣有不同類型，其中一類是拍賣行和慈善機構直接合作舉辦拍賣會。最近，香港蘇富比和東華三院籌劃一場滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣，邀請藝術家、歌手及名人創作，為東華三院學生的藝術及音樂教育籌募經費。蘇富比義務策劃展覽及網上慈善拍賣，並悉數捐出買家酬金及營運附加費予受惠機構。東華三院則安排藝術創作，包括訂製滑板予藝術家發揮創意。東華三院主席文頴怡指滑板給人年輕、有活力的感覺，知道不少藝術家喜愛在滑板上繪畫創作，便選它作為創作媒體。

2019年初，香港蘇富比亦舉辦「自然．藝術與美酒之夜」，由摩根士丹利贊助，拍賣收益約6550萬港元，捐予環球非牟利環保團體大自然保護協會。慈善拍賣會的形式靈活多變，每場各有不同，由各單位協商，顯示拍賣行業務的人性化面向。有些情况拍賣行會支持一個主題而舉行慈善拍賣；而有些慈善拍賣會中受惠機構會擔當較主導的角色，賣方或合作單位甚至有屬意的受惠機構及支持對象。

向hip-hop文化致敬

今年9月，紐約蘇富比支持了一場向hip-hop文化及歷史致敬的主題拍賣會，拍品包括有美國東岸傳奇饒舌歌手The Notorious B.I.G的王冠，部分收益惠捐紐約皇后區公共圖書館之hip-hop項目，以及着重發展DJ和音樂項目的非牟利團體Building Beats。

此外，在今年4月蘇富比與Google合辦「MAYDAY COVID-19」慈善拍賣會，Google特意為「國際救援委員會」（International Rescue Committee）籌款，協助弱勢社群對抗疫情。此競投項目很特別，包括可和名人虛擬會面，例如透過視像會議與歌手Sting合唱，錄製一首歌曲。而在一般常規拍賣會中，亦有些賣家（consignor）會把收益損助予指定受惠機構。例如今年7月在香港舉行的現代藝術晚間拍賣便有3幅慈善拍賣作品，當中朱德群《水調歌頭》的收益捐助予援助有關武漢的項目。■

富藝斯：作品捕捉疫下前線工作者

富藝斯對藝術和設計充滿抱負，舉行不少相關慈善拍賣，本年7月和時尚雜誌Vogue舉行「The New Front Line」線上展售會，首度呈現27件由知名時尚界攝影師Jamie Hawkesworth拍攝的作品，收益捐贈予英國慈善機構。作品捕捉新冠肺炎期間仍堅守崗位的前線工作者，包括郵差、助產士、火車司機、超市助理和清潔工等。除藝術品外，波鞋也是慈善拍賣主題。富藝斯在2018年於紐約舉行了「Tongue + Chic」波鞋展，展出並在線上拍賣由廣告公司TBWA \ Chiat \ Day NY委託著名運動鞋專家「球鞋外科醫生」Dominic Chambrone手工製的波鞋，拍賣收益捐贈湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）。

本年7月富藝斯和香港設計界創立的專案資助平台合作「信言設計大使」，在「20世紀及當代藝術和設計」日間拍賣中舉辦一場慈善拍賣，幫助受疫情衝擊的本地設計專案，協助業界迎戰疫情全球蔓延所帶來的挑戰。■

佳士得：捐予捨身抗疫醫護家屬

本年7月佳士得舉行了一場網上慈善拍賣，拍品是國際知名高級珠寶藝術家胡茵菲設計的珠寶。3件珠寶由全球最大鑽石礦業公司Alrosa發起的社會責任組織Diamonds That Care委託拍賣，收益捐予捨身抗疫醫護的家屬。珠寶設計靈感來自最近全人類團結一致，每件珠寶以心形為主題，代表愛與關懷。珠寶採用Alrosa在西伯利亞遠東雅庫特開採出的啡色鑽石，3款首飾獨一無二，共用逾500顆無色及彩色鑽石，包括一顆重達27.02卡的梨形彩啡黃色鑽石。

文：呂瑋宗

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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