教大GPS：支援少數族裔遙距學習

溝通困難 少數族裔學生被忽略

疫情出現前，少數族裔學生早因廣東話能力有限而出現學習困難，文化差異亦令他們的談吐和行為有別於本地學生。報告顯示，一些本地學生（甚或教師）會打擊、輕視或公然忽略少數族裔學生。

少數族裔學生有不少都家境清貧，沒有電腦、高速網絡或安靜的房間上網學習。而且遙距學習沒有平日上課般生動，只有細小的熒幕和低質的音效，降低教師的社交存在感，阻礙教師監督學生，影響學生的專注力，亦限制非語言的提示並干擾聆聽。不少少數族裔家長身兼數職（低技能工種），甚少時間協助子女遙距學習。這些均減低少數族裔學生對學校的歸屬感，亦減少學習動機、機會及成果。

增加資源 確保平等教育

教師可調整遙距教學法，促進少數族裔學生參與，例如用流動應用程式推動各種雙向互動（如繪圖、投票、簡短的文字回覆），並鼓勵少數族裔學生透過網上分組討論預習課堂。非同步論壇特別有助少數族裔學生學習，因為他們可於分享前檢查拼字及文法，並跨越科技資源的限制。

香港的非政府組織、電訊業和義工免費提供設備及無線網絡服務、網上學習支援（香港融樂會）、電子書（香港教育城）及補習。香港教育大學亦建設雙語網上空間，為年輕人免費輔導，並為教師和家長/監護人提供支援身心健康及在家學習的資源。可惜這些服務及推廣材料以中或英文為主，只有零星機構把重要的醫療資訊翻譯成少數民族語言。

個別人士和組織致力解決這些問題，而政府則可按規模擴大現有措施，正視少數族裔學生面對的複雜挑戰——溝通困難、文化差異及社會資源不足，疫情下遙距學習亦常遇問題。除了投入更多資金，政府亦可提高持份者的關注，重新編配學校職員的傳統分工（讓雙語教師專注支援少數族裔學生），善用科技，並統籌各類支援。另外亦可聯絡其他地方政府，參考對方成功的遙距學習政策。這樣才可在新常態時代，確保學生（尤其是邊緣群組如少數族裔學生）獲得平等的教育。

歡迎電郵choith@eduhk.hk查詢。

文：崔太僖博士（香港教育大學副教授及教育政策研究匯思領袖）

趙明明教授（香港教育大學講座教授（數 據分析及多元教育）及評估研究中心總監）

翻譯：林思明（香港教育大學）

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